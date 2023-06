Rekap Hasil & Klasemen VNL 2023: China Melorot, Iran Terbawah, Bulgaria Kudeta Jepang dari Puncak

TRIBUNNEWS.COM - Seluruh tim peserta Volleyball Nations League atau VNL 2023 telah bertanding pada match pertama Pekan I VNL Putra.

Hasil VNL 2023 hari ini Kamis (8/6/2023) telah merampungkan empat laga, yakni Amerika Serikat menang 3-0 atas belanda.

Kemudian Brasil menang 3-1 dari Jerman, Slovenia 0-3 Bulgaria, dan Serbia 3-0 China.

Kekalahan China membuat posisinya merosot ke urutan sepuluh klasemen VNL.

Menang sekali di match pertama lawan Bulgaria, kini China memperoleh hasil buruk dari Serbia tiga set langsung.

Sementara kemenangan telak Bulgaria atas Slovenia membuat pemuncak klasemen berganti.

Bulgaria sukses mengudeta Jepang dari posisi pertama klasemen sementara lantaran telah mengumpulkan 4 poin dari dua laga.

Jepang, Argentina dan Amerika Serikat (posisi 2, 3, 4) masing-maisng baru bermain sekali dan mengoleksi 3 poin.

Takahashi dan pemain tim voli Jepang menuju VNL Putra 2023 (volleyballworld.com)

Pertandingan VNL hari ini masih menyisakan dua laga antara Polandia vs Iran mulai pukul 16.00 WIB dan Belanda vs Kuba pukil 22.00 WIB.

Rekap Hasil VNL 2023

Kamis, 8 Juni 2023

Amerika Serikat vs Belanda 3-0 (25-19, 25-23, 25-21)

Brasil vs Jerman 3-1 (26-24, 25-16, 19-25, 25-15)

Slovenia vs Bulgaria 0-3 (24-26, 23-25, 17-25)

Serbia vs China 3-0 (34-32, 25-16, 25-20)

Rabu, 7 Juni

Italia vs Argentina: 0-3 (22-25, 23-5, 18-25)

Kanada vs Kuba: 3-2 (25-21, 26-28, 25-21, 22-25, 15-13)

Slovenia vs Serbia: 3-1 (31-29, 19-25, 25-20, 25-21)

Polandia vs Prancis: 3-1 (25-23, 18-25, 35-33, 25-15)