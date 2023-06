Jadwal Lengkap AVC Challenge Cup 2023: Timnas Voli Putri Indonesia vs Makau Pembuka, Live Moji TV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal AVC Challenge Cup 2023 yang mulai menggelar pertandingan pada Minggu (18/6/2023) hingga Minggu (25/6/2023) di GOR Tri Dharma, Gresik.

Perjuangan Timnas voli putri Indonesia yang dipatok bisa menjuarai AVC Challenge Cup 2023 dapat disaksikan live Moji TV maupun platform streaming Vidio.

Laga pembuka AVC Challenge Cup 2023 mempertemukan Timnas voli putri Indonesia vs Makau yang berlangsung pada pukul 11.30 WIB.

Sebagai informasi saja, Wilda Nurfadhilah Sugandi cs tergabung di Grup A bersama Makau dan Filipina.

Adapun duel melawan Michele Gumabao cs akan dilakoni Timnas voli putri Indonesia pada (20/6/2023)

Jadwal pertandingan fase grup AVC Challenge Cup 2023 fase grup yang berlangsung di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur pada 18 hingga 20 Juni.

Jadwal AVC Challenge Cup 2023

Fase Grup

18 Juni

11.30 WIB - Makau vs Indonesia

14.00 WIB - Hong Kong vs Chinese Taipei

16.30 WIB - Australia vs India

19.00 WIB - Vietnam vs Mongolia

19 Juni

14.00 WIB - Philippines vs Makau

16.30 WIB - Iran vs Hong Kong

19.00 WIB - Uzbekistan vs Vietnam

20 Juni

14.00 WIB - Chinese Taipei vs Iran

16.30 WIB - Mongolia vs Uzbekistan

19.00 WIB - Indonesia vs Filipina

8 Besar AVC Challenge Cup 2023