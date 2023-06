Jadwal VNL 2023 Putri: China Sukses Geser Polandia, Giliran Jepang Tikung Brasil

TRIBUNNEWS.COM - Hasil VNL 2023 Putri di hari pertama match Pekan II menorehkan dua pencapaian.

Yakni kemenangan Polandia dan China.

Polandia berhasil menumbangkan Rep. Dominika dengan skor 1-3 (23-25, 28-30, 25-23, 17-25).

Sementara China menyapu bersih laga lawan Kanada dengan skor 3-0 (25-14, 25-18, 29-27).

Meski sama-sama menang, namun China berhak menggeser Polandia dari pemuncak klasemen VNL 2023 kategori Putri per Selasa (13/6/2023).

Selanjutnya, jadwal VNL 2023 pada Rabu (14/6/2023) menyajikan empat partai.

Yakni dimulai dengan laga Kroasia vs Amerika Serikat, kemudian Jepang vs Serbia, Italia vs Bulgaria dan Belanda vs Turki.

Amerika yang berada di peringkat tiga tentunya mengusung misi menang demi menjaga jarak poin dengan China dan Polandia.

Sementara Jepang ingin menambah catatan kemenangan agar bisa mengudeta Brasil yang berada di posisi lima klasemen.

Jepang berpeluang menang besar lawan Serbia yang berada di peringkat 13.

Baca juga: Klasemen Akhir VNL Putra 2023 Pekan I: Amerika Tumbang, Tim Voli Jepang Tak Terkalahkan di Puncak

Serbia mencatatkan hasil buruk pada Pekan I VNL Putri, yakni belum pernah menang dari total empat laga yang dilalui.

Sama halnya dengan Belanda, Korea dan Kroasia yang bertengger di dasar klasemen.

Berikut jadwal Pekan II VNL 2023 Putri:

Rabu, 14 Juni 2023