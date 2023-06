Layaknya Tiket Konser, Early Bird BNI-UI Half Marathon Habis Dalam Sejam

Tribunnews.com - Kegiatan lari tahunan BNI-UI Half Marathon (BNI-UIHM) 2023 diserbu peserta. Seperti layaknya tiket konser, 400 tiket early bird yang disediakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) sebagai penyelenggara langsung habis diserbu dalam waktu kurang dari satu jam. Bahkan untuk kategori 5K dan 10K diserbu peserta dan ludes dalam waktu 30 menit saja.

Kegiatan BNI-UIHM tak hanya menerima sambutan positif dari pecinta lari, tapi juga dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo.

Dalam sambutannya di acara Konferensi Pers BNI-UIHM di Jakarta, 26/05, Dito memberikan apresiasi dan dukungan terhadap acara olahraga. Dia juga mengungkapkan rasa bangganya kepada kampus UI yang pernah menjadi almamaternya tersebut. Apalagi, BNI-UIHM pun menerima penghargaan sebagai pelopor acara lari half marathon terbaik pada 2019. Dia berharap, kegiatan olahraga yang digelar ILUNI UI tak berhenti di half marathon.

“Semoga program-program yang berkolaborasi dengan sektor olahraga diperbanyak. Semoga UI bisa jadi universitas yang ramah dengan olahraga dan peduli terhadap ekosistem olahraga, dari sisi pembinaan prestasi dan dari sisi pendidikan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam mengatakan, antusiasme para pelari ini memang sangat tinggi dengan peserta mencapai ribuan dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini karena pengalaman berlari yang unik di dalam kampus UI Depok yang rindang. Mereka yang ikut serta bukan hanya dari para alumni UI tapi juga komunitas lari, dan masyarakat umum. “BNI-UI HM 2023 ini adalah penyelenggaraan tahun kelima dengan peserta yang selalu membludak, bahkan pernah terpilih sebagai Lomba Lari Terfavorit di kategori Lomba Half Marathon oleh komunitas Indo Runners,” jelas Didit.

Ketua Panitia BNI-UIHM 2023 Pitut Pramuji menjelaskan lebih dari 6.000 orang pelari diperkirakan akan meramaikan BNI-UIHM 2023 yang akan digelar pada hari Minggu, 16 Juli 2023 mulai pukul 05.00 – 11.00 WIB. Kegiatan lari ini dilakukan di dalam kawasan Universitas Indonesia dengan pilihan lintasan 5K, 10K dan Half Marathon. Untuk tahun 2023 peserta akan dikenakan biaya pendaftaran Rp 300 ribu untuk 5K, Rp 400 ribu untuk 10K dan Rp 600 ribu untuk Half Marathon.

BNI-UI Half Marathon merupakan event yang mengusung konsep the greenest and most sterile route half marathon. Sehingga, lomba lari half marathon ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelari karena lokasi yang bebas dari kendaraan bermotor dan suasana Kampus UI Depok yang dikelilingi pepohonan. Para peserta bisa menikmati pengalaman berlari dengan suasana sejuk dan nyaman untuk pernapasan. “BNI-UI Half Marathon digadang sebagai satu-satunya jalur lari di Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek yang memiliki jalur yang paling steril dan hijau,” tegas Pitut yang juga Ketua Alumni & Community Center ILUNI UI.

Direktur Institutional Banking BNI Muhammad Iqbal sebagai salah satu pionir sustainable banking perseroan menyambut baik antusiasme yang semakin meningka, mengingat masyarakat semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat agar tetap menjaga kebugaran tubuh dan menjadi sebuah sebuah gerakan untuk mendorong Indonesia untuk kembali bangkit.

"Ini juga merupakan semangat BNI dalam mendukung sektor pendidikan nasional, di mana BNI telah berada di kampus-kampus di Indonesia ini sejak tahun 1960-an sehingga sering disebut juga sebagai Bank Kampus," sebutnya.

Sebagai informasi, BNI-UI Half Marathon juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), sebagai mitra untuk menyebarkan spirit berolahraga, khususnya lari, untuk menuju Indonesia Bugar 2045.

Iqbal melanjutkan, BNI telah bekerjasama dengan UI dan ILUNI UI untuk mewujudkan Campus Financial Ecosystem antara lain melalui Penerbitan Smartcard bagi anggota ILUNI UI, Penerbitan Kartu Kredit UI Card, Produk Reksadana BNI AM Makara Investasi untuk Endowment Fund UI, Program UI Connect sebagai platform yang menghubungkan antar alumni UI di Indonesia maupun di luar negeri.

Di luar ini, kerja sama lain yang telah terwujud antara BNI dengan UI antara lain fasilitas kartu mahasiswa dengan fitur tapcash untuk parkir dan transaksi di kantin, fasilitas pembayaran gaji dan pensiun pegawai, fasilitas asuransi jiwa BNI Life untuk pegawai, fasilitas ecosmart untuk tenant-tenant UI, Kerja sama pembelajaran investasi dari BNI Sekuritas, dan masih banyak lagi kerja sama lainnya.

Adapula, program rate khusus untuk fasiltas pinjaman BNI Fleksi Pendidikan Pascasarjana dan BNI Griya, dqn BNI juga menerbitkan TapCash Special Edition BNI UI Half Marathon 2023 di mana para runners nanti bisa mendapatkan harga spesial untuk setiap pembelian TapCash menggunakan QRIS BNI Mobile Banking.

Bersama Menggalang Endowment Fund

Salah satu tujuan dari BNI dan UI dalam mengadakan kegiatan BNI UI Half Marathon ini adalah untuk menggalang endowment fund atau dana abadi yang produknya telah dikerjasamakan oleh BNI bersama UI dengan nama Reksadana BNI AM Makara Investasi yang telah dikerjasamakan sejak tahun 2016.

"Penggalangan dana ini diharapkan mampu semakin memperkuat pelaksanaan kegiatan pengajaran, pendidikan dan pengabdian masyarakat dan khususnya memenuhi kebutuhan dukungan biaya pendidikan (beasiswa) bagi mahasiswa yang membutuhkan," katanya.

Untuk memeriahkan acara, Pembelian Reksa Dana BNI-AM Makara Investasi program cashback yang menarik di event BNI-UI Half Marathon ini.

BNI memililiki program khusus untuk pemegang Kartu Kredit BNI dan Kartu Debit BNI UI, pelari dapat menikmati program diskon hingga Rp50 ribu untuk biaya pendaftaran. Program ini berlaku khusus untuk pendaftaran di setiap hari Minggu, mulai tanggal 28 Mei hingga 1 Juli 2023.

Ada beberapa program-program lainnya dari BNI antara lain; program cashback untuk pembukaan kartu kredit dan kartu debit BNI, dan program diskon untuk biaya registrasi dengan menggunakan Kartu Kredit BNI dan program diskon untuk transaksi menggunakan kartu debit pada saat nanti event berlangsung. (*)