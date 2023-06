Jadwal VNL Putri 2023: Polandia vs China Berebut Puncak Klasemen, Jepang vs Jerman Saling Tendang

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal VNL 2023 Putri di Pekan Kedua kembali berlanjut pada Sabtu (17/6/2023).

Terselenggara enam pertandingan seru pada Sabtu hari ini, termasuk menyajikan persaingan panas papan atas klasemen antara Polandia vs China.

Saat ini, China berstatus pemuncak klasemen VNL Putri 2023 hasil mengalahkan Bulgaria 1-3, kemarin jumat (16/6/2023).

China baru saja mengudeta Polandia dari posisi pertama, maka pertemuan keduanya menjadi seru dengan tajuk match perebutan puncak klasemen.

Meskipun berada di urutan pertama, namun total poin China sama dengan Polandia yakni 17 poin.

Hanya saja, China baru melalui enam laga sementara Polandia telah mengemas tujuh laga.

Sebelum itu, voli mania akan tersaji match seru lainnya yakni antara Jepang vs Jerman.

Laga yang digelar Sabtu dini hari itu menjadi pertarungan tim urutan enam dan tujuh klasemen VNL.

Bahkan bagi Jepang, poin kemenangan menjadi sangat penting demi melesat ke empat besar.

Namun lawannya tak akan mudah lantaran dalam dua edisi terakhir melanjutkan tren positif bernama kemenangan.

Jadwal Pekan II VNL Putri 2023

Middle Blocker Timnas Voli Putri Brasil, Thaisa Menezes, selebrasi setelah mencetak poin pada laga VNL 2023 (volleyballworld.com)

Sabtu, 17 Juni 2023

00.00 WIB Jepang vs Jerman

03.30 WIB Korea vs Kroasia

07.00 WIB Serbia vs Thailand

12.30 WIB Rep. Dominika vs Kanada

16.00 WIB Belanda vs Italia

19.30 WIB Polandia vs China

Minggu, 18 Juni 2023