Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023 Digelar, Berbagai Hadiah Menarik Menanti!

TRIBUNNEWS.COM - Kabar baik bagi para penggemar olahraga golf! Anda dapat berpartisipasi dalam turnamen golf tingkat nasional pada akhir pekan ini, yaitu Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023, yang digelar Minggu, 25 Juni 2023 di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan

Mengusung tema ‘Unlock The Limit’ turnamen golf ini diselenggarakan oleh Tribun Network bersama Sinarmas Land, serta didukung oleh HP, BCA, Dermaster Clinic Indonesia, Hotel Pullman Jakarta Central Park, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Mandarin Oriental Jakarta, dan Tuscany Boutique Hotel selaku sponsor.

Di Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023, Anda tak hanya dapat berpartisipasi pada kompetisi golf, namun juga memperluas networking dengan peserta dari seluruh Indonesia, serta berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik melalui lucky draw dengan doorprize motor listrik Alva Cervo dan Laptop HP.

Menghadirkan berbagai kategori pemenang

Tribun Network X Sinarmas Land: Unlock the Limit menghadirkan berbagai kategori pemenang yang bisa diraih oleh berbagai kalangan usia, yaitu Best Gross Overall, Best Nett Overall, BNO 1 – 3 (Flight A), BNO 1 – 3 (Flight B), BNO 1 – 3 (Flight C), Nearest to the Line, Nearest to The Pin, dan Longest Drive.

Setiap pemenang per kategori berhak untuk membawa pulang hadiah berupa trofi juara. Selain itu, bagi Anda yang berhasil mencetak hole-in-one, akan ada hadiah berupa uang tunai Rp100 juta, BMW 220i Coupe M Sport, dan Toyota Kijang Innova Zenix G

Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta di Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023, Anda juga akan mendapatkan benefit berupa satu buah kupon Lucky Draw dan Exclusive Birdie’s Tshirt Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023.

Untuk berpartisipasi di Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023, terdapat biaya pendaftaran sebesar Rp2,5 juta. Anda dapat menghubungi contact person Tribun Network di 081513010000 untuk informasi lebih lanjut.

Event Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023 ini juga dapat anda saksikan secara langsung di kanal Youtube Tribunnews.

Saatnya siapkan diri Anda untuk menjadi yang terbaik di ajang Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023!