Sinar Mas Land x Tribun Network Golf Turnamen Sukses: Saleh Husin Dukung Turnamen Berikutnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Managing Director Sinar Mas Saleh Husin menyampaikan penyelenggaraan Golf Tournament 2023 kerjasama Tribun Network X Sinar Mas Land berjalan sukses.

Hal itu disampaikan usai penutupan Golf Tournament 2023 di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan, Minggu (25/6/2023) sore.

Saleh berharap ke depan turnamen ini memiliki lebih banyak sponsorship sehingga peserta yang ikut serta semakin bertambah.

“Turnamen pertama ini saya kira berjalan meriah para peserta juga mengikuti sampai acara selesai,” ucapnya.

Mantan Menteri Perindustrian ini melihat adanya peluang turnamen golf ini rutin diselenggarakan dengan menggaet sponsorship dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kata Saleh, semakin banyak dukungan BUMN maupun perusahaan swasta maka hadiah yang ditawarkan bakal lebih menggoda peserta.

“Untuk ukuran turnamen pertama ini sudah sangat luar biasa. Saya kira perlu dilakukan turnamen-turnamen berikutnya ke depan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, resmi membuka Sinar Mas Land X Tribun Network 2023.

Pria berusia 66 tahun itu pun mengapresiasi langkah Tribun Network yang menjalin kolaborasi lintas sektor, dalam hal ini dengan Sinar Mas Land.

"Saya pikir Tribun melakukan suatu langkah yang baik untuk berkomunikasi dengan masyrakat olahraga, golf adalah hari ini tempat kami bergaul dan dengan Sinar Mas bagus sekali," kata Budi Karya usai melakukan tee shot.

Budi Karya menilai, Tribun harus berpartisipasi dalam dunia olahraga, baik sebagai penyelenggara acara (EO) maupun sebagai medium untuk penyebar luasan informasi.

Pasalnya, lanjut Budi Karya, media massa memiliki peran penting untuk mengembangkan, serta menumbuhkan mintat berolahraga.

"Saya pikir harus (berpartisipasi), karena kegandrungan masyarakat untuk berolahraga ini tinggi sekali, mau golf, mau sepeda, mau lari - jalan kaki, semua ingin melakukan itu. Oleh karenanya Tribun mendekatkan dengan dunia itu, baik formal dalam suatu turnamen, maupun meng-endorse kegiatan-kegiatan olahraga," kata Budi Karya.

"Karena tidak banyak orang yang eksplain (menjelaskan - red) dan menurut research (penelitian - red), olahraga itu menurunkan kewajiban asuransi suatu negara, Jepang membuktikan. Jadi makin olahraga banyak, sakit itu akan berkurang, individual orang tidak sakit dan negara juga diuntungkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri kelahiran Palembang, Sumatra Selatan itu berharap Tribun makin masif mengadakan kegiatan serupa.

"Harapan saya, lakukan sering-sering, supaya BSD tambah rame, Tribun makin populer dan masyarakat senang olahraga," ungkap Budi Karya.

Sekadar informasi, kategori yang dilombakan dalam kompetisi golf ini adalah Best Gross Overall (BGO), Best Nett Overall (BNO), BNO 1 – 3 (Flight A), BNO 1 – 3 (Flight B), BNO 1 – 3 (Flight C), Nearest to the Line, Nearest to The Pin, dan Longest Drive.