Tribun Network X Sinarmas Golf Tournament 2023 Gunakan Lapangan Golf Rancangan Jack Niklaus

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lapangan golf yang digunakan pada turnamen nasional golf Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament yang diselenggarakan hari ini Minggu, (25/6/2023) di Damai Indah Golf, BSD, Tangerang, merupakan salah satu padang golf terbaik di Indonesia.

Lapangan golf ini dirancang oleh pegolf legendaris dunia, Jack Niklaus.

"Keberadaan Damai Indah Golf BSD Course ini merupakan salah satu kebanggaan Sinar Mas Land dalam memberikan sarana rekreasi dan olahraga berstandar internasional karena didesain oleh Jack Nicklaus, salah satu pegolf paling terkenal di dunia yang memegang rekor 18 kali juara PGA Tour dalam kariernya selama 25 tahun, dari 1962 sampai 1986," Manging Director President Office Sinar Mas Land, Dony Martadisata.

"Sinarmas Land sangat berbahagia dapat menjadi tuan rumah bagi para golfer. Berbagai turnamen nasional dan internasional telah sukses diselenggarakan di Damai Indah Golf BSD City," imbuhnya.

Dia juga mengatakan, sebagai pengembang kota mandiri BSD City, Sinar Mas Land memiliki visi untuk membangun sebuah township yang tidak hanya nyaman dihuni.

Tetapi juga menawarkan kemudahan bagi seluruh penghuninya untuk melakukan semua kegiatan dalam satu kawasan, yakni di BSD City.

Kami mengembangkan kawasan BSD City melalui 4 spirit pembangunan yang menjadi dasar utama, yaitu Live, Learn, Work, and Play.

Dalam spirit Play, Sinar Mas Land juga mengembangkan sarana olahraga dan rekreasi lain seperti sports club, water park, dan nantinya akan dibangun Integrated Theme Park di BSD City. Kesemuanya ini diharapkan dapat meningkatkan physical and mental well-being bagi masyarakat.

"Saya ingin mengucapkan selamat bertanding kepada rekan-rekan golfer yang telah berpartisipasi pada turnamen hari ini," papar Dony.

"Kalah atau menang semoga bisa tetap menikmati turnamen hari ini dan bersenang-senang bersama serta tetap menjaga sportivitas," pungkasnya.

Turnamen golf Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023 hari ini dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusung tema ‘Unlock The Limit’.

Turnamen golf ini diselenggarakan oleh Tribun Network bersama Sinarmas Land, serta didukung oleh HP, BCA, Dermaster Clinic Indonesia, Hotel Pullman Jakarta Central Park, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Mandarin Oriental Jakarta, dan Tuscany Boutique Hotel selaku sponsor.

Di turnamen ini peserta tidak hanya dapat berpartisipasi pada kompetisi golf, namun juga memperluas networking dengan peserta dari seluruh Indonesia, serta berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik melalui lucky draw dengan doorprize motor listrik Alva Cervo dan Laptop HP.

Tribun Network X Sinarmas Land: Unlock the Limit menghadirkan berbagai kategori pemenang yang bisa diraih oleh berbagai kalangan usia, yaitu Best Gross Overall, Best Nett Overall, BNO 1 – 3 (Flight A), BNO 1 – 3 (Flight B), BNO 1 – 3 (Flight C), Nearest to the Line, Nearest to The Pin, dan Longest Drive.

Setiap pemenang per kategori berhak untuk membawa pulang hadiah berupa trofi juara. Selain itu, bagi Anda yang berhasil mencetak hole-in-one, akan ada hadiah berupa uang tunai Rp100 juta, BMW 220i Coupe M Sport, dan Toyota Kijang Innova Zenix G.