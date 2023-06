Turnamen Golf Tribun Network x Sinar Mas Land Sukses Digelar, Saleh Husin Ajak BUMN Ikut Partisipasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang olahraga Tribun Network x Sinar Mas Land Golf Tournament telah sukses diselenggarakan pada Minggu (25/6/2023) pagi.

Turnamen yang diselenggarakan di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan ini dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Managing Director (MD) Sinarmas Saleh Husin, mengapresiasi terselenggaranya turnamen tersebut.

Baca juga: Sinar Mas Land x Tribun Network Golf Turnamen Sukses: Saleh Husin Dukung Turnamen Berikutnya

Terlihat para peserta cukup antusias menikmati jalannya pertandingan.

"Saya rasa ini pertama kali Tribun Network membuat turnamen golf di Jakarta sekitarnya. Dan turnamennya ini sangat-sangat meriah bahkan para peserta senang hingga akhir acara," ucap Saleh di Damai Indah Golf Tangerang Selatan, Minggu (25/6/2023).

Baca juga: Sinar Mas Land x Tribun Network Golf Turnamen: Saaih Halilintar Raih Longest Drive dan Best Nett

Melihat cukup tingginya animo para peserta hingga suksesnya turnamen sampai penghujung acara, ia pun meminta Tribun Network untuk dapat kembali menyelenggarakan event serupa dalam waktu dekat.

Tak hanya golf, turnamen lainnya seperti cabang olahraga lain.

Saleh pun juga mendorong, perusahaan-perusahaan pelat merah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat urut serta mendukung dari sisi sponsorship.

"Saya kira Tribun boleh lah untuk kembali menggelar turnamen-turnamen yang berikutnya dan lebih ramai lagi," papar Saleh.

"Mungkin karena Tribun baru pertama kali membuat turnamen, saya kira yang paling utama adalah coba mengundang korporasi BUMN-BUMN, pasti itu akan mengirimkan pemainnya sekalian menjadi sponsor," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hari ini diselenggarakan Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023, pada Minggu, 25 Juni 2023 di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan

Mengusung tema ‘Unlock The Limit’ turnamen golf ini diselenggarakan oleh Tribun Network bersama Sinarmas Land, serta didukung oleh HP, BCA, Dermaster Clinic Indonesia, Hotel Pullman Jakarta Central Park, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Mandarin Oriental Jakarta, dan Tuscany Boutique Hotel selaku sponsor.

Baca juga: Menhub Budi Karya Ungkap Kenangan 10 Lahun Lalu Saat Buka Turnamen Golf Tribun X Sinar Mas Land

Di Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023, peserta tak hanya dapat berpartisipasi pada kompetisi golf, namun juga memperluas networking dengan peserta dari seluruh Indonesia, serta berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik melalui lucky draw dengan doorprize motor listrik Alva Cervo dan Laptop HP.

Tribun Network X Sinarmas Land: Unlock the Limit menghadirkan berbagai kategori pemenang yang bisa diraih oleh berbagai kalangan usia, yaitu Best Gross Overall, Best Nett Overall, BNO 1 – 3 (Flight A), BNO 1 – 3 (Flight B), BNO 1 – 3 (Flight C), Nearest to the Line, Nearest to The Pin, dan Longest Drive.

Setiap pemenang per kategori berhak untuk membawa pulang hadiah berupa trofi juara. Selain itu, bagi Anda yang berhasil mencetak hole-in-one, akan ada hadiah berupa uang tunai Rp100 juta, BMW 220i Coupe M Sport, dan Toyota Kijang Innova Zenix G