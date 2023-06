Jadwal VNL Putri 2023 Pekan III: Pekan Akhir Penentuan Lolos Perempat Final, Thailand Was-Was

Timnas Voli Putri Thailand berlaga di VNL 2023. Inilah jadwal Pekan III VNL 2023 Putri yang mulai digelar Selasa (27/6/2023) mempertemukan Jerman vs Rep. Dominika

TRIBUNNEWS.COM - Volleyball Nations League (VNL) 2023 kategori Putri telah menginjak Pekan III alias pekan penentuan siapa yang lolos ke fase selanjutnya.

Jadwal Pekan III VNL 2023 Putri dimulai pada Selasa (27/6/2023), menyajikan laga Timnas Voli Putri Jerman menantang Rep. Dominika pada laga pembuka.

Dilanjutkan dengan Kroasia vs Kanada, Bulgaria vs Kroasia dan Thailand vs Belanda.

Saat ini, Polandia masih berstatus sebagai pemuncak klasemen VNL 2023 Putri dengan total 20 piin.

Middle Blocker Timnas Voli Putri Brasil, Thaisa Menezes, selebrasi setelah mencetak poin pada laga VNL 2023 (volleyballworld.com)

Urutan kedua bertengger Amerika Serikat dan urutan ketiga ada tim voli Turki dengan poin sama 19 poin.

China dan Brasil berada di urutan keempat dan kelima, memiliki 18 poin.

Sementara itu satu-satunya wakil Asia Tenggara yakni Thailand saat ini menghuni urutan 13 klasemen dengan total 8 poin, hasil dua kali menang dan enam kali kalah.

Di sisi lain, Thailand lebih beruntung dari saudara Asia lainnya yakni Korea yang berada di dasar klasemen lantaran belum pernah menang sekalipun dari total 8 laga.

Berikut Jadwal Pekan III VNL 2023 Putri

Selasa, 27 Juni 2023

13.30 WIB Jerman vs Rep. Dominika

17.00 WIB Kroasia vs Kanada

17.00 WIB Bulgaria vs Korea

20.30 WIB Thailand vs Belanda