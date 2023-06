Jadwal Basket Playoff IBL 2023 Mulai Tanggal 30 Juni, Ini Bracket dan Cara Nontonnya - Pebasket Satria Muda, Juan Laurent Kokodiputra (kanan) melakukan jumping shoot ke jala Pelita Jaya dalam final IBL Indonesia Cup 2022 antara Satria Muda vs Pelita Jaya di Sritex Arena Solo, Minggu (13/11/2022) sore. Pelita Jaya sukses mengalahkan Satria Muda dengan perelahn poin 70-62. TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal playoff IBL 2023 dimulai pada tanggal 30 Juni 2023 mendatang dapat disaksikan melalui tayangan Vidio.

Playoff IBL 2023 kali ini akan menggunakan format dengan sistem home dan away dengan format pertandingan best of 3.

Di mana menariknya pada IBL edisi 2023 ini besar kemungkinan pertemuan Satria Muda dan Pelita Jaya tak tersaji di final.

Dikatakan demikian lantaran dalam dua edisi terakhir dua tim tersebut yang mendominasi dengan menembus ke final.

Kini karena keduanya berada di bracket yang sama, maka besar kemungkinan mereka jumpa di semifinal.

Sedangkan untuk final, keduanya diprediksi bakal saling sikut memperebutkan tiket final.

Jadwal Playoff IBL 2023

Playoff 1

- Pelita Jaya vs Bima Perkasa Jogja

- Dewa United vs RANS PIK Basketball

Game 1: 30 Juni 2023

Game 2: 2 Juli 2023

Game 3: 3 Juli 2023

Playoff 2

- Satria Muda vs Bali United Basketball

- Prawira Bandung vs Bumi Borneo Basketball Pontianak

Game 1: 6 Juli 2023

Game 2: 8 Juli 2023

Game 3: 9 Juli 2023

Semifinal

Game 1: 13 Juli 2023

Game 2: 15 Juli 2023

Game 3: 16 Juli 2023

Final

Game 1: 20 Juli 2023

Game 2: 22 Juli 2023

Game 3: 23 Juli 2023

Cara Nonton Playoff IBL 2023

Klik link <<<

Preview Jelang Playoff

8 tim telah mengunci masing-masing satu tiket untuk melenggang ke playoff IBL 2023.

Ada warna baru dari tiga tim teratas yang memimpin puncak klasemen IBL edisi kali ini.

Jagoan dari Bandung yakni Prawira Bandung berhasil menempati posisi pertama di klasemen akhir IBL 2023.

Kemudian tepat di bawahnya ada Satria Muda dan Pelita Jaya yang merupakan dua tim sangar musim lalu.

Kini dengan adanya Prawira di puncak, tampaknya akan membuat persaingan sengit dalam memperebutkan gelar juara.

Warna baru lainnya yakni lolosnya Bali United dan Bima Perkasa Jogja edisi kali ini.

Pebasket Pelita Jaya, Andakara Prastawa Dhyaksa melakukan jumping shoot ke jala Satria Muda dalam final IBL Indonesia Cup 2022 antara Satria Muda vs Pelita Jaya di Sritex Arena Solo, Minggu (13/11/2022) sore. Pelita Jaya sukses mengalahkan Satria Muda dengan perelahn poin 70-62. TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA (/Muhammad Nursina)

Dua tim tersebut cukup patut diwaspadai karena berpotensi memberikan ancaman khusunya saat jumpa tim besar seperti Satria Muda dan Pelita Jaya.

Tak hanya itu, Dewa United masih eksis melanjutkan tren positifnya dengan lolos lagi ke playoff.

Mereka akan bersua dengan tim yang sebelumnya juga lolos ke playoff yakni RANS PIK basketball.

Tim basket besutan Raffi Ahmad ini tak bisa dianggap remeh.

Kekuatan dari Akeem Scott dan Althof Satrio tampaknya akan jadi senjata utama RANS PIK kali ini.

Bisa dikatakan, duel Dewa United vs RANS PIK akan berlangsung sengit mengingat kekuatan kedua tim merata.

