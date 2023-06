Biaya Sewa Motor Ducati di MotoGP 2023: Capai Rp 24 Miliar, Lebih Murah Ketimbang Pabrikan Jepang

TRIBUNNEWS.COM - Setiap pembalap di MotoGP 2023 jelas menginginkan spek motor terbaru, plus memiliki spesifikasi terbaik jika dibandingkan dengan kuda besi tim lain.

Namun case di MotoGP 2023, pabrikan asal Italia, Ducati disebut sebagai tim yang memiliki paket komplet dalam hal pengembangan motornya.

Tak heran jika kemudian Ducati menjadi pabrikan yang paling digemari pada MotoGP 2023. Terbukti, total pabrikan Borgo Panigale ini digawangi oleh 8 pembalap.

Rinciannya ialah satu pabrikan, satu satelit, dan dua independen.

Hal ini kemudian menjadi pertanyaan, berapa bujet alias biaya yang harus dikeluarkan oleh tim independen seperti Gresini Racing Ducati dan Mooney VR46 Ducati yang berafiliasi dengan pabrikan Italia tersebut di MotoGP 2023.

Dalam artikel The Race yang berjudul " How much does it really cost to run a MotoGP team?, tim harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendatangkan paket motor pabrikan.

Bujet menyewa paket motor per pembalap berada di kisaran 2 juta euro (32,6 miliar rupiah) untuk motor lama sampai 4 juta euro (65 miliar rupiah) untuk motor pabrikan.

Hal ini berbeda halnya dengan tim-tim independen seperti halnya Gresini Racing dan Mooney VR46.

Dua tim asal Italia ini harus mengeluarkan 1,5 juta euro atau sekitar 24 miliar rupiah per pembalap untuk mendapatkan paket lengkap dari motor pabrikan Ducati Lenovo Team.

Tentu saja spek motor Desmosedici Ducati GP23 akan sama persis yang digunakan oleh Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini di tim utama.

Pada MotoGP 2023, ada lima pembalap yang menggunakan spek motor Ducati terbaru. Kelimanya adalah Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Johann Zarco, Jorge Martin dan Luca Marini.

Sedangkan dua pembalap Gresini, Alex Marquez-Fabio Di Giannantioni, maupun rider Mooney VR46, Marco Bezzecchi memperoleh spek motor Ducati tahun lalu saat Bagnaia menjadi juara dunia.

Hal ini bisa dilihat perbedaannya. Desmosedici Ducati terbaru memang dalam hal kecepatan sedikit lebih berkurang. Namun keunggulannya dalam hal akselerasi dan corneringnya yang lebih soft.

Ini yang kemudian membuat Desmosedici GP23, disebut kuda besi yang 'ramah' di semua lintasan.