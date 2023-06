Oceanman Asian Championship Bali Indonesia 2023 Bakal Digelar Albert C Sutanto dan Felix C Sutanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah sukses menggelar kompetisi renang perairan terbuka Oceanman Bali 2022, Olimpian Albert C Sutanto dan Felix C Sutanto kembali menghadirkan Oceanman di Indonesia tahun 2023 dengan level yang lebih tinggi, mencakup regional (Asia) dan internasional: “Oceanman Asian Championship Bali Indonesia 2023".

Tahun ini kompetisi kembali dilaksanakan di InterContinental Bali Resort, Jimbaran pada tanggal 7, 8 dan 9 Juli 2023.

Albert mengatakan bahwa Oceanman tahun 2023 akan lebih menarik dan lebih besar karena diikuti oleh lebih banyak peserta, dengan waktu pelaksanaan 3 hari, dari yang sebelumnya hanya 2 hari, dengan mempertandingkan nomor 10K, 5K, 2K, Kids 1K, dan tambahan nomor Relay/Tim, serta nomor Inspirational bagi peserta difabel. Selain itu diberikan hadiah uang bagi Juara Overall di kategori Oceanman 10K, Half Oceanman 5K dan Sprint 2K.

“Kami sudah siap dalam semua aspek, mulai dari perijinan, pendaftaran peserta, lokasi, sampai teknis pelaksanaan," katanya..

Untuk event ketiga ini Millennium Aquatic kembali berkolaborasi dengan Avatara Lintas Media sebagai Event Organizer, sehingga kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi renang perairan terbuka saja, namun akan menjadi daya tarik bagi peserta maupun wisatawan yang datang untuk merasakan keramahan komunitas renang perairan terbuka dari berbagai negara sekaligus menikmati atraksi, produk dan aneka kegiatan yang dibungkus dalam festival UMKM.

“Selain bazaar produk UMKM, stan food & beverage, fun games diselingi berbagai performance dan live music show, Oceanman Asian Championship Bali Indonesia 2023 jadi pilihan hiburan alternatif yang menarik bagi keluarga," ungkap Felix C Sutanto dan Albert C Sutanto sebagai Founder Oceanman Indonesia, yang juga Founder and Head of Coach Millenium Aquatic Club.

Hingga saat ini sudah terdaftar 700 peserta yang berasal dari 29 negara antara lain: Singapura, Vietnam, Malaysia, Columbia, Spanyol, Argentina, Amerika, Portugal, Perancis, Australia, Thailand, India, Jepang,Taiwan, China, dan tentu saja tuan rumah Indonesia.

Animo besar ini sudah diperkirakan sebelumnya, seperti yang diungkapan oleh Jose Luis Larrosa, Managing Director Oceanman International, karena Bali memiliki daya tarik budaya, dengan alam dan karakter ombak yang tenang sehingga sangat menarik untuk peserta dan wisatawan internasional.

Tahun ini, Bank Mandiri kembali menjadi sponsor utama.

“Keterlibatan kami dalam mendukung penyelenggaraan Oceanman Asian Championship Bali Indonesia 2023 merupakan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung pengembangan kegiatan kompetisi renang perairan terbuka dan juga mendukung pariwisata Indonesia pastinya,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha.

InterContinental Bali Resort, Atlas Beach Club, FINIS / Indo Swim Gear, GOERS, Stark, SuperO2, ISOPLUS, Jolt, Webuy Buah Kita, Terminal Peti Kemas Koja, Citilink, media luar ruang Warna-Warni, Biznet, LSPR Bali, Cozylila, Gladiator, Aerospace, PT Mustika Sarana Maju dan UMKM lokal tidak kalah antusias mendukung kegiatan ini.

Selain itu, Oceanman Asian Championship Bali Indonesia 2023 didukung juga oleh beberapa media partner seperti Trans7, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, medcom.id, SEA Today, VINDES, ketiknews.id, Ludus dan Radio Bali United FM.

Oceaman Asian Championship Bali Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh Millennium Aquatic & Avatara Lintas Media merupakan salah satu kegiatan penting dalam upaya memasarkan tujuan wisata Indonesia sehingga mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

“Dengan level yang lebih tinggi Oceanman Asian Championship Bali Indonesia 2023, kami optimis Oceanman tahun ini akan memberikan kontribusi yang terbaik bagi peminat olahraga perairan terbuka dan pada saat yang sama menjadi agenda pariwisata olahraga Internasional rutin yang bisa diandalkan Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang.” Albert dan Felix menjelaskan visi dan misinya.