Gabriel Hansel Hari dan Elaine Widjaja Memimpin Di Medco–Pondok Indah Amateur Golf Championship 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabriel Hansel Hari mencetak hasil memuaskan di pertandingan hari kedua Medco-Pondok Indah Amateur Golf Championship yang diselenggarakan di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Rabu (5/7//2023).

Salah satu pegolf andalan Indonesia ini mencetak 65 pukulan atau 7 di bawah par. Dengan hasil itu, Hansel menggeser Malcolm Ting Siong Hung (Malaysia) dari puncak klasemen sementara divisi putra.

Hansel total mengumpulkan 134 pukulan atau 10 di bawah par. Unggul 5 pukulan dari Malcolm yang turun ke posisi kedua. Peringkat ketiga ditempati oleh Rayhan Abdul Latief (Indonesia). Dia mengumpulkan 143 pukulan atau 1 di bawah par.

“Malcolm bermain bagus. Kemarin saya tidak bermain satu flight dengan dia, tapi hari ini saya bisa melihat permainannya. Drive dan putting-nya bagus. Game plan saya tidak berubah dan itu akan tetap saya lakukan besok saat final,” ungkap Hansel.

Dia bermain satu flight dengan Malcolm, Anson Boon Xiang Yeo (Malaysia), dan Abel Eduard (Australia).

Pegolf asal Madiun, Jawa Timur ini sempat merasa kesakitan pada bagian tangan kiri. Sempat minta es batu dan semprotan pain killer kepada tim medis. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya sedikit pun.

Hansel ingin bisa menjadi juara di turnamen yang merupakan seri ke-5 Indonesian Amateur Golf Championship (IAGC) ini.

Menurutnya, rasa sakit itu sudah muncul sejak dua hole terakhir pertandingan hari pertama, namun setelah istirahat membaik. Sayangnya saat melakukan driving rasa sakit itu kembali muncul.

“Saya tidak mau memikirkan rasa sakitnya. Target saya mau menang,” tegas mahasiswa Oregon Univerity, Amerika Serikat ini. Hansel mencetak 8 birdie di hole 3, 4, 6, 7, 10. 16, 17, dan 18. Hanya membuat 1 bogey di hole 15.

Pada divisi putri, pegolf Indonesia Elaine Widjaja bertahan di posisi puncak klasemen sementara. Hari ini mencetak 71 pukulan atau 1 di bawah par, sehingga total mengumpulkan 140 pukulan atau 4 di bawah par. Dia mencetak 3 birdie di hole 1, 7, 12, dan 18. Namun, membuat bogey di hole 2, 4, dan 16.

Walaupun memimpin selama dua hari terakhir, Elaine tidak mau jemawa.

“Overall game plane saya sama dengan hari pertama. Lebih fokus ke every shot saja. Nggak mau pressure ke diri sendiri buat main lebih bagus. Saya sudah practice, jadi saya akan fokus main saja,” jelas Elaine yang merupakan salah satu pegolf tim nasional Indonesia di SEA Games tahun ini.

Para pegolf putri Indonesia masih mendominasi posisi puncak klasemen sementara. Peringkat kedua ditempati oleh Kristina Natalia Yoko yang juga pegolf timnas Indonesia. Hari ini Yoko mencetak skor yang sama dengan Elaine, yaitu 71 pukulan.

Elaine Widjaja

Total mengumpulkan 144 pukulan atau par. Peringkat ketiga ditempati oleh Sania Talita Wahyudi dengan 145 pukulan atau 1 di atas par.

Total 10 pegolf putri lolos cut off, dengan batas skor 154 pukulan atau 10 di atas par. Pada divisi putra ada 37 pegolf yang lolos cut off, dengan batas skor 159 pukulan atau 15 di atas par. Namun, para pegolf yang tidak lolos cut off tetap bisa bermain pada hari terakhir di kelompok consolation.

Djonnie Rahmat selaku Project Officer Medco-Pondok Indah Amateur Golf Championship 2023 kembali mengundang masyarakat untuk menyaksikan langsung final turnamen yang diikuti oleh para pegolf dari sepuluh negara ini.

“Saya sangat gembira melihat kemajuan para atlet Indonesia, khususnya Hansel. Skornya luar biasa. Semoga para pemain Indonesia bisa menjadi juara. Oleh karena itu saya berharap semakin banyak masyarakat yang hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada para pegolf kita agar lebih semangat lagi,” kata Djonnie.

Tidak hanya para peserta turnamen yang akan mendapatkan hadiah. Para penonton juga disediakan hadiah-hadiah istimewa, termasuk motor Vespa LX 125 sebagai hadiah utamanya.