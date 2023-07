PBSI

Memuji Alwi Farhan, Sang Kapten yang Tampil Gemilang di Badminton Asia Junior Championships 2023 - Selebrasi dari tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan ketika berhadapan dengan wakil China, Hu Zhe An dalam laga antara Indonesia vs China di Badminton Asia Junior Championships 2023 yang berlangsung di GOR Among Raga, Jogja, Indonesia.