AVC Challenge Cup 2023 - Head to Head Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand, Tim Lawan Mendominasi

TRIBUNNEWS.COM - Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi Thailand di babak enam besar atau perempat final AVC Challenge Cup 2023.

Jadwal Indonesia vs Thailand di AVC Challenge Cup 2023 for mens akan dihelat di Hall 1 University of Taipei pada Kamis (13/7/2023) pukul 11.30 WIB.

Menilik rekor head to head Indonesia vs Thailand di turnamen volley level asia, Rivan Nurmulki perlu waspada dan tak menganggap enteng tim negeri Gajah Putih itu.

Menurut data Volleybox, Indonesia sudah bertemu 13 kali melawan Thailand, hasilnya rival Tim Merah Putih lebih dominan menang.

Selain itu, dari segi postur tubuh, rata-rata pemain Thailand juga lebih baik, yakni 190cm dengan usia 25 tahun.

Sedangkan Indonesia tinggi rata-rata pemainnya yakni 188cm dengan usia 24 tahun.

Meski Indonesia sedang dalam tahap on fire, di mana sejak berlaga di SEA Games 2023 belum pernah kalah, namun skuad Jeff Jiang Jie tak boleh memandang sebelah mata Thailand.

Dari 13 pertemuan sebelumnya, Thailand berhasil meraih delapan kali kemenangan, sedangkan Indonesia hanya menang lima kali.

Bahkan di dua pertemuan terakhir, Indonesia sama sekali belum bisa meraih kemenangan dari Thailand.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada kejuaraan Asia 2019 lalu. Di turnamen itu, Thailand memukul dua kali Indonesia.

Pertama saat fase grup di mana skuad Garuda dikalahkan dengan skor 3-2, lalu di perebutan tempat ke-11 juga kalah dengan skor sama.

Adapun kemenangan terakhir kali Indonesia atas Thailand yakni di ajang Asian Games 2018 di mana kala itu menang dengan skor 3-2.

Saat itu, line up Indonesia juga diisi beberapa nama yang saat ini masih membela Timnas, yakni Doni Haryono, Rivan Nurmulki, Malizi, Nizar Julfikar, dan Hernanda Zulfi.

Kini, lima pemain tersebut masih mengisi roster Timnas Voli Putra dan diharapkan pengalamannya melawan Thailand bisa menjadi kunci kemenangan lagi.

