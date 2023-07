Hasil Voli VNL 2023 Putri: China Lolos ke Semifinal, Turki Ukir Sensasi untuk Menantang Amerika

TRIBUNNEWS.COM - Empat tim telah memastikan diri melaju ke babak semifinal kejuaraan voli putri dunia Volleyball Nations League (VNL) 2023 di Amerika Serikat, Jumat (14/7/2023) dini hari WIB.

Hasil voli VNL 2023 putri diwarnai keberhasilan China yang menjadi satu-satunya wakil Asia menembus babak semifinal, Turki mengukir rekor mentereng.

Polandia sukses melaju ke babak 4 besar untuk menantang China setelah menyingkirkan Jerman 3-1.

Kejutan tersaji saat timnas voli putri Jepang ditumbangkan oleh tim tuan rumah Amerika Serikat lewat drama empat set. Pun sama halnya dengan China, kembali mengalahkan Brasil 3-1.

Sedangkan Turki, Zehra Gunes dan kolega tidak henti-hentinya membuat kejutan. Kali ini mereka berhasil menembus semifinal setelah menyingkirkan sang juara bertahan, Italia, lewat kedudukan 3-0.

Baca juga: Hasil Perempat Final Voli VNL Putri 2023: Polandia Ukir Sejarah, Jerman dan Jepang Pulang

Hasil Perempat Final Voli VNL 2023 Putri

Kamis, 13 Juli 2023

Perempat Final 1 - Polandia vs Jerman: 3-1 (25-12, 21-25, 25-21, 26-24)

Perempat Final 3 - Amerika Serikat vs Jepang: 3-1 (25-23, 25-21, 18-25, 25-18)

Perempat Final 2 - Brasil vs China: 1-3 (21-25, 20-25, 25-20, 23-25)

Jumat, 14 Juli 2023

Perempat Final 4 - Turki vs Italia: 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)

Jadwal Semifinal VNL 2023

Minggu, 16 Juli 2023

Polandia vs China

Amerika Serikat vs Turki

Timnas Voli Putri Turki Ukir Rekor Mentereng