Jadwal Final IBL 2023: Duel Sengit Pelita Jaya vs Prawira Bandung, Mulai 20 Juli Live Vidio

Jadwal final Indonesia Basketball League (IBL) 2023 antara Pelita Jaya vs Prawira Bandung, bakal berlangsung mulai Kamis (20/7/2023) mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal final kompetisi Indonesia Basketball League (IBL) 2023 antara Pelita Jaya vs Prawira Bandung, bakal berlangsung mulai Kamis (20/7/2023) mendatang, live Vidio.com.

Diketahui, final IBL 2023 dimainkan dengan format kandang-tandang best of three, yang artinya pertarungan akan berakhir jika salah satu tim mengemas dua kemenangan.

Untuk jadwalnya, final IBL 2023 game 1 antara Pelita Jaya vs Prawira Bandung bakal berlangsung pada Kamis (20/7/2023).

Lalu, game 2 antara Pelita Jaya vs Prawira Bandung berlangsung pada Sabtu (22/7/2023)

Di final IBL game 1, Pelita Jaya Bakrie Jakarta akan lebih dulu bermain di kandangnya, yakni Britama Arena Jakarta.

Selanjutnya, Prawira Harum Bandung akan memainkan game 2 di markasnya C-Tra Arena Bandung.

Jika kedua tim sama-sama meraih mengemas satu kemenangan, maka duel Pelita Jaya vs Prawira Bandung akan dilanjutkan ke game 3 yang bergulir pada Minggu (23/7/2023).

Baca juga: Hasil Semifinal Play-off IBL 2023: Pelita Jaya Gulung Satria Muda, Prawira Kalahkan Dewa United

Jadwal Final IBL 2023

Game 1 - Kamis (20/7/2023)

Pelita Jaya vs Prawira Bandung (Pukul 19.00 WIB - Britama Arena Jakarta)

Game 2 - Sabtu (22/7/2023)

Prawira Bandung vs Pelita Jaya (Pukul 19.00 WIB - C-Tra Arena Bandung)

Game 3 - Minggu (23/7/2023)

Prawira Bandung vs Pelita Jaya (Menyusul - C-Tra Arena Bandung)