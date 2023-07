Jelang Final IBL 2023: Andakara Prastawa Tak Takut Ladeni Dominasi Brandone Francis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelita Jaya Bakrie Jakarta akan bersua Prawira Harum Bandung dalam Final IBL 2023.

Pertandingan itu diprediksi akan menjadi duel yang sulit bagi Pelita Jaya, mengingat Prawira Harum Bandung memiliki sejumlah nama yang menonjol di musim ini.

Satu diantara pemain itu adalah Brandone Francis, yang merupakan pemain asing terbaik di IBL 2023.

Kendati demikian, guard Pelita Jaya, Andakara Prastawa, menegaskan tidak gentar meladeni dominasi Brandone Francis.

"Francis emmang pemain asing terbaik di IBL (musim) reguler, emang dia statistiknya bagus. Kami sudah siapkan bagaimana cara menghentikan dia," kata Prastawa dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Seperti diketahui, forward 194 cm itu menyandang gelar pemain asing terbaik di IBL musim ini dengan mencatatkan 24 poin per gim, 6,5 rebound per gim, dan hampir 3 asis per gim sepanjang musim.

Dominasi Brandine di musim ini pun mampu membawa Prawira Harum Bandung menempati posisi pertama di klasemen IBL musim reguler.

Skuad besutan David Singleton itu sukses mencatatkan 27 kemenangan dan tiga kali kalah.

Kendati demikian, Prastawa menegaskan bahwa Pelita Jaya tak akan memberi perhatian khusus bagi Francis di partai puncak itu.

"Gue respect sama dia (Francis), tetapi enggak takut sama dia," ucap Prastawa dengan percaya diri.

Laga pertama Final IBL 2023 antara Pelita Jaya dan Prawira Bandung akan digelar di Hall A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2023) pukul 19:00 WIB.

Sementara itu, pertandingan kedua akan dilangsungkan di GOR C-Tra Arena, Bandung, Sabtu (22/7/2023) di waktu yang sama.