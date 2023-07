Bukan Kaleng-kaleng, Valentino Rossi Penuhi Janji Menang di Balapan Mobil dan Motor

TRIBUNNEWS.COM - Satu lagi hal yang membuat gp mania dibuat takjub oleh seorang Valentino Rossi.

Valentino Rossi membuktikan omongannya dengan menjuarai balapan mobil di Misano 16 Juli lalu yang bertajuk Fanatec GT World Challenge Europe 2023 Sprint Cup.

Bersama sang rekan Maxime Martin di balik kemudi mobil #46 tim WRT, Valentino Rossi sang legenda MotoGP berhasil meraih kemenangan pada race 2.

Ini menjadi kemenangan perdana Valentino Rossi dan Maxime Martin di GT World Challenge Europe 2023.

Kemenangan terasa sangat istimewa karena The Doctor meraihnya di depan para pendukungnya yang memadati tribun sirkuit.

Baca juga: Perjalanan Legendaris Valentino Rossi Layak Masuk Kurikulum Pendidikan di Italia

Menariknya, kemenangan ini membuat penggemar balap MotoGP, khususnya fan setia Valentino Rossi, teringat quotes yang disampaikan oleh pembalap berjuluk The Doctor ini.

Pernah dalam sebuah kesempatan dia mengatakan dirinya mampu meraih kemenangan di semua balapan, entah itu motor atau mobil.

"I race to win, if I am on the bike or in a car it will be the same," ujar Valentino Rossi, seperti yang dituliskan di laman resmi MotoGP.

Arti dari quotes yang disampaikan oleh pemegang 9 gelar juara dunia MotoGP ini ialah: "Saya ada untuk meraih kemenangan, baik itu balapan motor maupun mobil."

Ketika menjadi pembalap MotoGP, tidak ada yang perlu disangsikan dari seorang Valentino Rossi.

Gelar 9 gelar juara dunia menjadi bukti sahih bagaimana kualitas yang dimiliki pembalap asal Tavullia, Italia ini.

Legenda balap MotoGP, Valentino Rossi dalam sebuah wawancara bersama Dainase seputar museum pribadinya. (YouTube Dainase)

Tiga tim pabrikan pernah diperkuat sepanjang kariernya balapan di kelas MotoGP, mulai dari Honda, Ducati dan Yamaha.

Julukan The Doctor yang disematkan bukan asal-asalan saja dimiliki oleh Valentino Rossi.

Dia tak ubahnya seperti dokter bagi motornya. Pernah dalam sebuah kesempatan, Rossi mampu membenahi masalah motornya semasa di Yamaha dalam kurun waktu dua hari saja.