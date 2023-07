An Se-young ke Final Korea Open 2023, Akane Tersingkir, Sinyal Bocah Ajaib Korea Kudeta Singgasana

TRIBUNNEWS/HERUDIN

An Se-young ke Final Korea Open 2023, Akane Tersingkir, Sinyal Bocah Ajaib Korsel Kudeta Singgasana - Tunggal putri Korea, An Se Young meluapkan kegemberiannya usai mengalahkan wakil Spanyol Carolina Marin pada final Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/1/2023). Setelah melalui pertandingan yang ketat hingga tiga set, An Se Young berhasil keluar sebagai juara dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-13. TRIBUNNEWS/HERUDIN