Jadwal Final IBL 2023 Game 2 Live Vidio, Prawira Bandung Tatap Gelar Juara seusai Gulung Pelita Jaya

Jadwal final Indonesia Basketball League (IBL) 2023 game 2 antara Pelita Jaya vs Prawira Bandung, bakal berlangsung hari ini, Sabtu (22/7/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal final kompetisi Indonesia Basketball League (IBL) 2023 game 2 antara Pelita Jaya vs Prawira Bandung, bakal berlangsung hari ini, Sabtu (22/7/2023), live Vidio.com pada pukul 19.00 WIB.

Diketahui, Prawira Bandung sukses menggulung Pelita Jaya di game 1 final IBL 2023, Kamis (20/7/2023).

Bertanding di Gedung Basket Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, yang merupakan kandang Pelita Jaya, Prawira Bandung justru bisa meraih kemenangan 74-65.

Baca juga: Erick Thohir Pastikan Indonesia Siap Pentas Dunia Dihadapan Perwakilan Peserta FIBA World Cup 2023

Alhasil, kini Prawira Bandung selangkah lagi menuju gelar juara IBL 2023.

Jika hari ini Prawira Bandung bisa kembali meraih gelar juara, maka skuad asuhan David Singleton otomatis akan menjadi kampiun IBL 2023.

Diketahui, final IBL 2023 dimainkan dengan format kandang-tandang best of three, yang artinya pertarungan akan berakhir jika salah satu tim mengemas dua kemenangan.

Namun jika pertandingan hari ini dimenangkan oleh Pelita Jaya, maka laga akan dilanjutkan ke Game 3 yang bergulir pada Minggu (23/7/2023).

Jadwal Final IBL 2023

Game 1 - Kamis (20/7/2023)

Prawira Bandung vs Pelita Jaya (74-65)

Game 2 - Sabtu (22/7/2023)

Prawira Bandung vs Pelita Jaya (Pukul 19.00 WIB - C-Tra Arena Bandung)

Game 3 - Minggu (23/7/2023)

Prawira Bandung vs Pelita Jaya (Menyusul - C-Tra Arena Bandung)