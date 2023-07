Daftar Penghargaan Individu SEA V League 2023: Fahry Septian Segel Gelar MVP

Selebrasi penggawa Timnas Voli Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023. Berikut daftar pemghargaan individu, Fahry Septian raih MVP SEA V League 2022, Hendra Kurniawan best middle blocker.

TRIBUNNEWS.COM - Daftar penghargaan individu di ajang SEA V League 2023, Fahry Septian Putratama menyabet gelar MVP, Minggu (23/7/2023).

Anurak Phanram yang jadi andalan Timnas Voli Thailand berhasil mendapat titel sebagai best outside hitter di SEA V League 2023.

Indonesia bukan hanya Fahry Septian yang gemilang, Farhan Halim dan Hendra Kurniawan juga mendapat penghargaan individu.

Farhan Halim mendapat titel sebagai best Outside Spiker, sedangkan Hendra Kurniawan menyegel gelar sebagai best Middle Blocker.

Daftar Penghargaan Individu SEA V League 2023

MVP: Fahri Septian Putratama (Indoensia)

Best Outside Hitter 1: Anurak Phanram (Thailand)

Best Oustide Hitter 2: Farhan Halim (Indonesia)

Best Middle Blocker 1: Nilsawai Kissada (Thailand)

Best Middle Blocker 2: Hendra Kurniawan (Indonesia)

Best Opposite: Stevens Rotter (Filipina)

Best Setter: Dinh Van Duy (Vietnam)

Best Libero: Tanapat Charoensuk (Thailand)

Daftar Juara SEA V League 2023