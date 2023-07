Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia di SEA V League 2023, Farhan Halim Cs Beraksi Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung SEA V League 223 putaran kedua akan dihadapi oleh Timnas voli Indonesia mulai hari Jumat (28/7/2023).

SEA V League 2023 putaran kedua ini akan berlangsung di Filipina, Farhan Halim cs akan berhadapan dengan Vietnam di laga perdananya.

Filipina dan Thailand juga akan dihadapi oleh Indonesia dan seluruh aksi dari anak asuh Jeff Jiang Jie dapat disaksikan melalui tayangan Moji TV namun harus berlangganan terlebih dulu.

Untuk catatan saja, SEA V League 2023 akan dihelat selama tiga hari untuk mempertahankan gelar juara yang telah diraih di putaran pertama pekan lalu.

Jadwal SEA V League 2023

Jumat, 28 Juli 2023

Pukul 14.30 WIB: Indonesia vs Vietnam

Sabtu, 29 Juli 2023

Pukul 16.30 WIB: Indonesia vs Filipina

Minggu, 30 Juli 2023

Pukul 13.30 WIB: Indonesia vs Thailand

Link Streaming SEA V League 2023

Link Moji TV

Farhan Halim Cs Berpotensi Pertegas Supremasi di ASEAN

Kembali menatap SEA V League 2023 di putaran kedua, ini saatnya Farhan Halim dan kolega mulai pertegas supremasi.

Dikatakan demikian karena anak asuh Jeff Jiang Jie di putaran tampil digdaya dengan menyapu bersih seluruh laga.

Tiga kemenangan diraih secara beruntun yang membuat mereka berhasil memenangkan SEA V League 2023 putaran pertama.

Artinya di hadapan empat kontestan, Indonesia paling superior.

Kini walaupun tak main di kandang sendiri, diharapkan Indonesia masih bisa menjaga momentum.

Timnas Voli Putra Indonesia bersalaman dengan Tim Voli Putra Thailand dalam SEA V League 2023 di Padepokan Voli Sentul, Bogor (Instagram @lavani.forever)

Performa apik baik dari Boy Arnez, Dimas Saputra, hingga Jasen menarik dinanti di putaran kedua.

Terlebih saat bersua dengan Thailand di putaran kedua nanti, Indonesia akan dihadapkan dengan lawan baru.

Dikatakan demikian karena Thailana akan menurunkan skuad kedua.

Pasalnya tim inti dari Thailand akan bertanding di FIVB Challengger Cup 2023.

Meskipun bersua dengan lapis kedua dari tim Gajah Putih, Indonesia patut waspada.

Kombinasi Skuad Thailand: Senior x Junior

Thailand telah mengirim 14 atletnya untuk melakoni Putara II SEA V League 2023 di Filipina.

Kabarnya, Selasa (25/7/2023), skuad timnas voli putra Thailand terbang menuju Filipina dan bersiap menatap jadwal voli SEA V league 2023 lawan Indonesia, Filipina dan Vietnam pada 28-30 Juli 2023.

Untuk diketahui, tim yang diberangkatkan untuk Putaran II SEA V League 2023 adalah Tim 2 Thailand untuk menggantikan Tim Pertama yang telah mengikuti Putaran I even di Indonesia.

Federasi voli Thailand memang membagi tim voli putra Thailand menjadi dua tim untuk ikut serta di ajang SEA V League ini.

Hal ini dikarenakan Thailand harus membagi waktu untuk mempersiapkan diri ri event FIVB Challenger Cup 2023 Putra yang berlangsung di Doha, Qatar, 28-30 Juli 2023.

Namun Tim 2 Thailand yang bakal terjun ke Leg 2 SEA V League Filipina nanti bukanlah tim cadangan.

Terdapat kolaborasi pevoli senior dan junior dalam tim.

Timnas Voli Putra Indonesia yang digawangi Fahry Septian cs harus waspada terkait daftar pemain Thailand.

Selain adanya Wanchai Tabwises, juru gebuk kawakan, Thailand menyertakan pemain muda bersinar, Jakrit Thanomnoi.

Jakrit Thanomnoi menjadi sorotan saat tim muda Thailand berjuang di Bahrain dalam event FIVB Volleyball Men's U21 World Championship.

Ia menjadi lumbung poin Tim Voli U-21 Thailand hingga mampu mengalahkan Tunisia bahkan tuan rumah Bahrain.

Berikut Daftar Pemain Timnas Voli Thailand di Leg 2 SEA V League 2023

Libero

Yutthakan Boonrat

Thanat Bamrungphakdi

Outside Hitter

Wanchai Tabwises (kapten)

Trichaiwat Tungkham

Jakrit Thanomnoi

Suradech Khamhom

Opposite

Chakkrit Chandahuadong

Supakorn Jenthaisong

Setter

Adipong Ponpinyo

Kongkapan Thongkhao

Nattapon Nanta

Middle Blocker

Nantawut Taengkrathok

Anuchit Pakdeekaew

Jakkit Chantai

Selebrasi penggawa Timnas Voli Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023. Berikut daftar pemghargaan individu, Fahry Septian raih MVP SEA V League 2022, Hendra Kurniawan best middle blocker. (Insragram @volleytrails)

Para Penyabet Penghargaan

Daftar penghargaan individu di ajang SEA V League 2023, Fahry Septian Putratama menyabet gelar MVP, Minggu (23/7/2023).

Anurak Phanram yang jadi andalan Timnas Voli Thailand berhasil mendapat titel sebagai best outside hitter di SEA V League 2023.

Indonesia bukan hanya Fahry Septian yang gemilang, Farhan Halim dan Hendra Kurniawan juga mendapat penghargaan individu.

Farhan Halim mendapat titel sebagai best Outside Spiker, sedangkan Hendra Kurniawan menyegel gelar sebagai best Middle Blocker.

Daftar Penghargaan Individu SEA V League 2023

MVP: Fahri Septian Putratama (Indoensia)

Best Outside Hitter 1: Anurak Phanram (Thailand)

Best Oustide Hitter 2: Farhan Halim (Indonesia)

Best Middle Blocker 1: Nilsawai Kissada (Thailand)

Best Middle Blocker 2: Hendra Kurniawan (Indonesia)

Best Opposite: Stevens Rotter (Filipina)

Best Setter: Dinh Van Duy (Vietnam)

Best Libero: Tanapat Charoensuk (Thailand)

Daftar Juara SEA V League 2023

Juara 1: Indonesia

Juara 2: Thailand

Juara 3: Vietnam

Juara 4: Filipina

Timnas Indonesia Sukses Balas Dendam ke Thailand

Hasil SEA V League 2023 di laga ketiga, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand, Minggu (23/7/2023).

Balas dendam Indonesia ke Thailand setelah dikalahkan di ajang AVC Challenge Cup 2023 beberapa waktu lalu terbayar lunas.

Pertandingan yang dihelat di Padepokan Voli Sentul, Bogor, Fahri Septian cs menundukkan Thailand dengan skor 3-1 (21-25, 25-17, 25-23, 27-25).

Fahri Septian yang diturunkan sebagai starter di laga Indonesia vs Thailand tampil sangat gemilang.

Selebrasi dari para pemain Timnas Voli Indonesia saat bertanding di SEA V League 2023 melawan Vietnam di GOR Sentul, Bogor, Sabtu (22/7/2023). (Instagram @avcvolley)Pemain yang akan berlaga di Liga Voli Bulgaria itu jadi top skor dalam laga sengit tersebut.

Tercatat, pemain asal Bantul, Yogyakarta itu mengantongi sekira sebanyak 25 poin.

Peran ciamik dari Fahri juga didukung dengan Farhan Halim yang turut andil dalam mencatatkan banyak poin.

Hasil SEA V League 2023

Indonesia vs Thailand 3-1 (21-25, 25-17, 25-23, 27-25)

Jalannya Laga

Set pertama kedua tim berlangsung amat ketat dan menyuguhkan aksi jual beli serangan.

Di awal terdapat momen di mana Anurak Phanram, MVP AVC Challenge Cup 2023 berhasil melakukan block.

Kemudian aksinya itu dilanjutkan dengan melakukan serve, sayang tidak menyebrangi net.

Itu yang membuat GOR Sentul sempat bergemuruh karena service Anurak yang gagal.

Berlanjutnya laga, timnas Indonesia terus tertinggal oleh Thailand.

Selebrasi skuad Timnas Voli Indonesia di SEA V League 2023 (Instagram @avcvolley)

Dengan gap tipis, Fahri Septian dan kolega sempat mengejar dengan torehan skor 16-18.

Sayang setelah itu dominasi jalannya laga dipegang oleh Thailand.

Terbukti tim Gajah Putih berhasil mengunci kemenangan di set pertama dengan capaian skor 21-25 atas Indonesia.

Set kedua, Farhan Halim bermain menekan sejak awal dan meminimalisir eror.

Sehingga tim asuhan Jeff Jiang Jie berhasil unggul dengan raihan skor 8-5.

Sepanjang pertandingan khususnya sampai set kedua, Fahri Septian tampil gemulang karena berhasil memuncaki tabel top skor.

11 poin dikantongi oleh Fahri kemudian disusul Hendra Kurniawan dengan torehan 4 poin.

Sementara itu dari kubu Thailand, Anurak sang pemain andalan mengemas sebanyak 5 poin.

Di tengah sengitnya laga, Farhan Halim untuk pertama kalinya melakukan service ace.

Di poin kritis, Indonesia masih unggul 18-12 dan mendikte jalannya laga.

Unggul 21-14, kedua kubu malah adu eror saat melakukan serve.

Namun Indonesia masih unggul dengan torehan skor 24-16.

Farhan Halim menutup set kedua dengan spike kerasnya sekaligus mengunci kemenangan dengan skor 25-17.

Thailand berbalik menekan di set ketiga dan membuat mereka langsun unggul sejak awal.

Technical time out, mereka unggul dengan skor 5-8 atas Indonesia.

Tertinggal 8-12 atas Thailand di set ketiga, Fahri cs berhasil bangkit dan membalik keadaan menjadi 13-12.

Indonesia langsung medikte jalannya laga meski kedua tim saling berbalas untuk mencuri poin.

Sempat unggul 19-16, Thailand berhasil menyusul dan menyamakan kedudukan menjadi 19-19 di poin kritis.

Sempat di atas angin, Dimas Saputra cs justru kembali disusul oleh pasukan Park Ki-won dan skor imbang 23-23.

Timnas voli Indonesia berhasil menutup kemenangan set ketiga dengan skor tipis 25-23.

Set ketiga, Indonesia kian nyaman dengan pola permainannya yang makin disiplin.

Terbukti mereka unggul bahkan di poin kritis bisa unggul 18-14.

Di penghujung laga, Thailand berhasil menyamakan kedudukan menjadi 23-23.

Deuce sempat terjadi namun Boy Arnez dan Farhan Halim berhasil menutup laga dengan manis sekaligus memberikan kemenangan untuk Indonesia.

(Tribunnews.com/Niken, Chrysnha)