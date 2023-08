Daftar Penghargaan Individu SEA V League 2023 Leg 2: Ada Ratri & Arneta dari Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar peraih penghargaan individu SEA V League 2023 putaran kedua di mana Thailand berhasil menjadi juara, Minggu (13/8/2023).

Berlangsung di Chiang Mai, Thailand, Indonesia memborong dua gelar individu lewat Ratri Wulandari dan Arneta Putri.

Ratri didapuk sebagai Best Outside Hitter sedangkan Arneta Putri menjadi Best Setter dalam gelaran SEA V League 2023 leg 2 kali ini.

Ratri Wulandari saat menunjukkan medali perunggu yang diperoleh saat membantu Timnas voli putri Indonesia berlaga di SEA Games 2021 Vietnam beberapa waktu lalu. (Instagram @ratri7wulandari)

Daftar Peraih Penghargaan Individu SEA V League 2023 Leg 2:

Best Outside Hitter I: Vhi Thi Nu Quynh (Vietnam)

Best Outside Hitter II: Ratri Wulandari (Indonesia)

Best Middle Blocker I: Jarasporn Bundasak (Thailand)

Best Middle Blocker II : Doan Thi Xuan (Vietnam)

Best Opposite: Alyssa Solomon (Filipina)

Best Setter: Arneta Putri (Indonesia)

Best Libero: Piyanut Pannoy (Thailand)

MVP: Chatchu-on Mokhsri (Thailand)

Peraih penghargaan individu gelaran SEA V League 2023 Leg 2, Minggu (13/8/2023).

Thailand Boyong 3 Gelar

Di penghargaan individu, Thailand sebagai tuan rumah berjaya di hadapan publik.