Penuhi Kebutuhan Pecinta Olahraga, Apparel Timnas Indonesia Ini Hadir di Semarang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Apparel olahraga asli Indonesia, Mills terus menunjukkan konsistensinya dalam memenuhi kebutuhan olahraga masyarakat. Apparel Timnas Indonesia ini resmi membuka official store di Semarang, Jawa Tengah.

Mills mengusung tagline The Next Level dalam grand opening yang berlangsung pada Sabtu 12 Agustus 2023. Official Store Mills di Semarang terletak di Jalan Erlangga Barat 7 No. 5C, Simpang Lima.

Mereka juga menghadirkan Brand Ambassador seperti pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, Kapten Timnas U-17, Muhammad Iqbal Gwijangge dan kiper Timnas Futsal Indonesia, Muhammad Albagir untuk menyapa komunitas olahraga dan masyarakat semarang.

Direktur Marketing Mills, Stevendy Tjen dalam sambutannya menceritakan perjalanan Mills yang dimulai dari keresahannya bahwa produk-produk asing menguasai pasar olahraga Indonesia.

"Indonesia adalah negara besar di Asia selain China, dan India. Namun kita sering melihat kegiatan olahraga yang menggunakan merk negara luar. Dari situ, saya dan teman berniat untuk membuat brand asli Indonesia," kata Stevendy.

"Setelah 2018 Mills berdiri, lalu pada 2020 kami muai menjadi sponsor Timnas Indonesia. Hingga saat ini kami juga sudah banyak mendukung acara besar pemerintahan, sponsor klub-klub Liga 1," ucapnya.

Stevendy mengungkapkan, sejatinya kualitas bahan Indonesia tidak kalah dari negara-negara asing. Dan, itu terbukti karena Mills berhasil menembus pasar Eropa dengan menjadi sponsor tim kasta kedua Liga Inggris, Tranmere Rovers.

"Perlu diketahui tidak gampang untuk menembus Eropa dan Mills sudah membuktikan bahan Indonesia tidak kalah kualitas. Bahkan, banyak klub Eropa juga juga banyak yang produksi di Indonesia," paparnya.

Lebih lanjut, Stevendy memaparkan bahwa Mills berperan dalam perputaran ekonomi yang besar dari hulu sampai hilir. Karena, semua menggunakan bahan dari Indonesia dan dikerjakan oleh orang Indonesia.

Selain itu, Mills saat ini juga terdaftar di E-Katalog, sebuah aplikasi belanja yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Produk barang dan jasa yang didaftarkan di e-Katalog harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada pengadaan barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa.”

"Tentu Ini menjadi kebangaan tersendiri untuk Mills. Sebab proses daftar TKDN butuh banyak proses, tes lab, dan harus mengandun bahan daam negeri, jelasnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Regional Mills, Kiki Hou mengungkapkan alasan pihaknya membuka store di Semarang. Menurutnya, masyarakat Semarang memiliki antusiasme yang besar pada olahraga.

"Sehingga kami ingin menjadi bagian yang mendukung masyarakat Semarang, karena kami memiliki kualitas, harga terjangka. Intinya kami ingin mendukung event-event di kota ini," kata Kiki