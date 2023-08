Duel Jerinx Lawan Uus Jadi Pembuka HSS Series 3 di Atlas Super Club Bali

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, BALI - HSS Seriees 3 akan menghadirkan duel mantara musisi Jerinx melawan komedian Uus pada 10 September 2023 nanti yang digelar di Atas Super Club Bali.

Uus mengatakan pertarungan ini diperkirakan akan menghadirkan keseruan tersendiri, apalagi keduanya belum pernah sama sekali merasakan sensasi bertarung di atas ring.

“Ini merupakan tantangan baru bagi saya. Gak nyangka kalau secara perdana saya akan langsung melawan Jerinx. Saya berharap pertarungan ini akan menghibur dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi semua yang menonton,” jelas Uus dalam keterangan yang diterima, Rabu (16/8/2023).

Sementara itu di sisi lainnya, Jerinx mengaku kesempatan yang diberikan oleh HSS merupakan hal yang tak mungkin akan ia lewatkan.

“Selama pandemi saya sempat dipenjara dua kali, dan itu adalah salah satu momen paling sulit dalam hidup saya. Karena itu saya merasa sangat bersyukur atas peluang yang diberikan oleh HSS. Apalagi saat ini saya dan istri sedang mengikuti program bayi tabung. Karena itu lewat HSS saya bertanding untuk masa depan anak saya,” kata Jerinx.

Tak hanya Jerinx vs Uus, HSS Series 3 di Bali juga menghadirkan 12 pertandingan seru lainnya, baik dari selebriti seperti Dinar Candy vs. Pamela Safitri, Roy Shakti vs. Hendric Shinigami, maupun dari profesional dan amatir seperti Farell “Farellrashid168” yang nantinya akan melawan Ghulba “Zombieman”.

“Kami dengan gembira mempersembahkan HSS Series 3, acara tinju terkemuka di Indonesia yang mengundang atlet profesional dari berbagai belahan dunia. Lewat HSS Series 3, kami menghadirkan platform yang menyatukan semangat olahraga dan hiburan dengan melibatkan selebriti papan atas,” kata Ivan Tanjaya selaku promotor HSS.

“Terlebih lagi, seri kali ini terbuka untuk semua kalangan. Karena itu kami berkomitmen memberikan pengalaman terbaik bagi semua peserta, baik dari rate harga yang maksimal, fasilitas medis dan asuransi, termasuk transportasi, akomodasi, hingga konsumsi yang ditanggung penuh oleh HSS selaku promotor,” lanjut Ivan.

Untuk menonton langsung pertandingan-pertandingan HSS Series 3 di Bali, masyarakat bisa membeli tiket yang tersedia melalui website www.atlasbeachfest.com/night-club.

Setelah Bali, HSS Series 3 akan hadir di dua kota lainnya, yakni Bandung dan Jakarta dengan deretan pertandingan yang tak kalah serunya.

Khusus di Jakarta, pertandingan akan berlangsung di Indoor Multifunction Stadium (IMS) GBK.