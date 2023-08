Cara Nonton Streaming Kejuaraan Voli Asia 2023 Putra: Indonesia vs China, Main Besok Jam 16.45 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Cara menonton live streaming Kejuaraan Voli Asia 2023 Putra bertajuk Asian Sr Mens Volleyball Championship yang berlangsung di Urmia, Iran, Sabtu (19/8/2023) hingga 7 hari ke depan.

Asian Sr Mens Volleyball Championship 2023 akan tayang melalui PPTV HD 36 Thailand.

Dilansir laman Facebook PPTV HD, laga yang dapat ditonton sepanjang babak penyisihan (pool) adalah laga-laga pada jam prime time.

Sementara itu, PBVSI melalui akun instagram resmi mereka menyebutkan, "Official tv partner yang menayangkan adalah PPTV HD".

Sedangkan link akan dibagikan sebelum pertandingan melalui instastory PBVSI.

Baca juga: Nasib Timnas Voli Putri Indonesia di Asian Games 2023 Abu-abu, PBVSI Belum Berani Beri Kepastian

Diwartakan media Thailand, SiamSport, PPTV HD36 akan menayangkan pertandingan mulai besok.

Adapun platform yang bisa diakses meliputi: www.pptvhd36.com dan Youtube PPTVHD36, dan aplikasi PPTVHD36.

Hanya saja dalam keterangannya, pertandingan Timnas voli putra Indonesia vs China tidak ditayangkan di PPTVHD36. Mereka hanya akan menyiarkan dua pertandingan di hari pertama, yakni laga Thailand vs Jepang dan Qatar vs India.

Live Streaming Asian Sr Mens Volleyball Championship 2023

Link>>>>

Link>>>>

Link>>>>

Sedangkan platform streaming Vidio.com maupun MOJI TV hingga hari ini, Jumat (18/8/2023) belum memberikan rilis akan menyiarkan pertandingan Timnas voli putra Indonesia yang berjuang di Asian Sr Mens Volleyball Championship 2023.

Merujuk kepada venue pertandingan di mana laga Timnas voli putra Indonesia vs China akan berlangsung di Hall 2 Ghadir Arena and Shahidan Ahandoust, kuat peluang YouTube maupun Facebook AVC akan menyiapkan perjuangan Farhan Halim dan kolega.