TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semangat perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga dalam merebut Kemerdekaan Indonesia tetap hidup dan dihormati.

Sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa-jasa mereka, komunitas olahraga dayung dari Stand Up Paddle Board (SUP), Kayak, dan Dragon Boat secara bersama-sama melaksanakan aksi bersejarah dengan membentangkan bendera raksasa merah putih sambil mendayung.

Dengan semangat 'Dayung Merdeka', puluhan anggota komunitas ini, yang terdiri dari berbagai usia dan latar belakang, termasuk anak-anak muda hingga orang tua, mengayuh dayung mereka dengan riang gembira. Aksi ini dilakukan di Pantai Taman Impian Jaya Ancol pada Kamis (17/8/2023), dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-78.

Dayung Merdeka: Komunitas Olahraga Dayung Meriahkan HUT RI ke-78 dengan Bendera Merah Putih Raksasa

Salah satu peserta dari Elpala SMA 68, Herry Latu, merasa bangga dan bersemangat dapat turut serta dalam perayaan ini. Dia bahkan mengajak istrinya untuk ikut serta mendayung menggunakan Stand Up Paddle.

"Momen seperti ini langka, dan saya merasa bahagia bisa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman dari berbagai komunitas," ujar Herry Latu, yang juga seorang pendaki gunung.

Libatkan Berbagai Komunitas Dayung

Kegiatan ini melibatkan berbagai komunitas dayung, seperti Stand Up Paddle Indonesia (SUP.ID), Sea Kayak Indonesia (SKI), Jakarta Paddle Club, Archipelago Kayak, JNY SUP, Indonesian Women Paddler, River SUP Indonesia, Laut Luas Adventure, SUP Girl Jakarta, The Mangrove Paddling Center, Parahyangan Kayak, Kaniki Water Experience, Jakarta Pirates Paddler, SUP Yoga Indonesia, dan Ulawana SUP.

Tidak hanya sebagai perayaan HUT RI, aksi ini juga bertujuan untuk mempererat solidaritas di kalangan para penggiat olahraga dayung di Jakarta. Komunitas ini telah tumbuh dengan pesat di berbagai kalangan, termasuk pelajar dan pekerja dengan beragam profesi.

"Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78, teruslah maju menuju Indonesia yang lebih baik," seru sejumlah peserta dengan semangat.

Dengan aksi Dayung Merdeka yang menggugah semangat kebangsaan, komunitas olahraga dayung turut berkontribusi dalam merayakan dan menghormati perjuangan para pahlawan yang telah membawa bangsa ini menuju kemerdekaan. Aksi ini tidak hanya membangkitkan semangat nasionalisme, tetapi juga mempererat ikatan di antara para penggiat dayung di Jakarta.