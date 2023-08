Hasil dan Klasemen AVC Championship 2023: Indonesia Raih 1 Poin, Jepang Gulung Thailand 3-0

Pertandingan Timnas voli putra Indonesia vs China pada AVC Championship 2023 yang berlangsung di Urmia, Iran, Sabtu (19/8/2023). Timnas voli putra Indonesia takluk dari China dengan skor 3-2.

TRIBUNNEWS.COM - Timnas voli putra Indonesia menelan kekalahan tipis 2-3 atas China. Berikut update hasil dan klasemen AVC Championship 2023.

Hasil akhir pertandingan Timnas voli putra Indonesia vs China di Shahidan Ahandoust, Urmia, Iran berkesudahan dengan skor 2-3 (22-25, 25-22, 19-25, 28-26, 13-15), Sabtu (19/8/2023).

Raihan satu poin menghantarkan Farhan Halim dan kolega sementara duduk di posisi dua klasemen Pool C AVC Championship 2023.

Adapun China menduduki urutan pertama lewat raihan dua poin.

Penentuan Timnas voli putra Indonesia lolos atau tidak ke babak 12 besar AVC Championship 2023 akan berlangsung besok, Minggu (20/8/2023) saat menghadapi Kazakhstan jam 16.45 WIB.

Hasil tak memuaskan diraih tim Asia Tenggara lainnya, Thailand. Bersua juara ke-3 Volleyball Nations League (VNL) 2023, Jepang, Kissada Nilsawai dan kolega digulung 3-0.

Jepang yang memainkan Ran Takahashi, Yuki Ishikawa dan sang setter andalan M Sekita, langsung tancap gas memimpin pertandingan. Jepang menutup set pertama di angka 25-19.

Thailand mencoba bangkit pada set kedua. Namun Jepang terlalu overpower bagi juara AVC Challenge Cup 2023 for Men tersebut. Hasilnya, Kenta Miyaura dan kolega memetik kemenangan set kedua di kedudukan 25-21.

Jepang memastikan kemenangan tiga set langsung setelah menyudahi perlawanan tim voli putra Negri Gajah Putih di angka 25-22.

Hasil ini menempatkan Jepang menduduki puncak klasemen Pool B dengan raihan 3 poin. Sedangkan Thailand membuntuti di urutan kedua.

Hari pertama AVC Championship 2023 masih menggelar beberapa pertandingan, meliputi Hong Kong vs Iran, Qatar vs India, dan Bangladesh vs Korea Selatan.

Hasil dan Jadwal Lengkap AVC Asian Sr Mens Volleyball Championship

Sabtu, 19 Agustus

(Pool B) - Jepang vs Thailand: 3-0 (25-19, 25-21, 25-22)