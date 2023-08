Lomba Stand Up Paddle Indonesia Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dan Siapkan Atlet untuk PON

Lomba Stand Up Paddle Indonesia (Sup.id) Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dan Siapkan Atlet untuk PON

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Stand Up Paddle Indonesia (Sup.id) telah menggelar kompetisi Stand Up Paddle Board (SUP) yang berlangsung di Walking Drums Taman Impian Jaya Ancol pada Sabtu (19/8/2023).

Acara ini tidak hanya menjadi perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, tetapi juga bertujuan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan atlet-atlet yang akan berlaga dalam PON. Keberhasilan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, dan dipandang sebagai langkah penting untuk mengembangkan olahraga SUP di Indonesia.

Dalam wawancara dengan pendiri SUP.id, Bob, ia menyatakan, "Stand Up Paddle sudah direncanakan akan menjadi salah satu cabang olahraga dalam PON ke depan untuk bidang Technical." Ini menunjukkan pentingnya peran olahraga ini dalam kancah olahraga nasional.

Sebanyak 69 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, telah mempersiapkan diri untuk bersaing dengan semangat sportif. Mereka akan berkompetisi dalam 15 kategori yang berbeda pada Jakarta Open 2023.

Dari kategori tersebut, 6 di antaranya adalah untuk SUP Inflatable, seperti Sprint Men-Women Open, Technical Race Men-Women Open, dan Technical Race Master (45+) Men-Women. Sementara itu, 7 kategori lainnya adalah untuk SUP Hardboard, termasuk Sprint Boy-Girl (U14), Sprint Men-Women Open Hardboard, dan Technical Race Boy Junior (U18).

Selain itu, ada 2 kategori lagi pada Fun Race Men-Women Open, di mana peserta dapat menggunakan SUP jenis apa pun. Jarak yang harus ditempuh berkisar antara 250 meter untuk kategori Sprint dan 2,5 kilometer untuk kategori Fun Race dan Technical Race.

Jakarta Open Race 2023 mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk PODSI Jakarta, Bank BNI46, Enjoy Jakarta, Walking Drums, Ancol, Urban Republic, Gladiator SUP, Paradise SUP, Barmah Hats Indonesia, askara.co, dan Auto BoatGuy. Hadiah yang menarik, seperti medali dan uang tunai, telah disiapkan untuk pemenang dalam berbagai kategori. Selain itu, ada juga doorprize menarik yang akan diundi untuk seluruh peserta setelah acara berakhir.

Kemenangan dalam Jakarta Sup Open Race 2023 sangat berarti, karena tiga atlet terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Indonesia dalam PON 2024 mendatang. Di antara mereka, Masrino dari PODSI DKI berhasil meraih Juara 1, sementara Septenandow Horomati dari Kolinlamil Maliko Jakarta menduduki posisi Juara 2, dan Juara 3 diraih oleh Lukas Galu Beko dari Lukas Board Pulau Bali.

Kategori Atlet Wanita

Pada kategori atlet wanita, podium tertinggi diraih oleh Aurel Fautasyah dari PODSI DKI Jakarta sebagai Juara 1, diikuti oleh Aisyah Alzuba dari PODSI Jabar sebagai Juara 2, dan Siti Nur Annisa dari PODSI Tangsel sebagai Juara 3.

Dengan prestasi yang mengesankan dalam acara ini, keenam atlet yang berhasil memenangkan Technical Race akan berkesempatan untuk mengikuti seleksi Pra PON yang dijadwalkan pada Oktober 2023, tepatnya antara tanggal 12 hingga 15 di Jakarta. Bob menyatakan, "Kami sedang mengajukan proposal ini kepada PODSI, dan saat ini kita hanya perlu menunggu kabar resmi."

Tak ketinggalan, calon atlet SUP yang menunjukkan potensi besar untuk masa depan termasuk Muhammad Dandra Gasela dari Puri Paddling Club Bandar Lampung, Syahrul Ardiansyah dari Ulawana Depok, serta Ghani Ganesha Ibrahim dari POPCORN Paddling School Tangsel.

Dengan semangat yang tinggi dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, kompetisi Stand Up Paddle Indonesia (Sup.id) telah berhasil menciptakan wadah bagi para atlet muda untuk mengembangkan bakat mereka dan meraih prestasi di kancah olahraga nasional.