Meriahkan HUT ke-78 RI, Kelapa Gading Bikers Gowes 235 Km dari Jakarta ke Cirebon

Laporan Wartawan Tribunnews, Erik Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- 90 peserta anggota Kelapa Gading Bikers (KGB) gowes 235 Km dari Kelapa Gading Jakarta ke Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (19/8/2023).

Puluhan peserta tersebut terdiri dari pria-wanita, tua-muda memeriahkan acara yang bertajuk "Pedal for Progress: Celebrating 30 Years of Cycling Development by KGB in Commemoration of Indonesia's Independence Day".

Acara tersebut merupakan ulang tahun KGB yang dibentuk 1 Juli 1993 sekaligus HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

"Ini bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga sebuah perayaan dari perjalanan panjang dan komitmen yang telah dilakukan oleh KGB selama 30 tahun terakhir," kata Ketua Umum Kelapa Gading Bikers Benny Yahya, Selasa (22/8/2023).

Puncak acara dilaksanakan gala dinner di Aston Cirebon Hotel & Convention Center sekaligus penyerahan plakat finisher, bermain dan membagikan doorprize.

KGB juga berkesempatan menunjukkan apresiasinya kepada para pendiri dan senior komunitas yang kami cintai atas dedikasi mereka mengembangkan komunitas maupun olahraga bersepeda ini.

Benny Yahya mengatakan KGB telah tumbuh menjadi komunitas yang menginspirasi dan memperjuangkan olahraga bersepeda dengan semangat yang luar biasa.

"Ini bukan hanya sekadar tentang bersepeda, tetapi tentang semangat untuk terus maju, mencapai kemajuan, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat," ungkapnya.

Benny mengajak setiap individu berpartisipasi dalam perjalanan ini. Tak peduli usia, jenis kelamin, atau latar belakang, bersepedalah sebagai simbol bahwa kita semua dapat berkontribusi dalam mengembangkan potensi diri dan memajukan bangsa kita.

"Kepada para penggiat sepeda dan olahraga, marilah kita bersama-sama merayakan 30 tahun kemajuan dalam pengembangan bersepeda oleh KGB. Mari kita merayakan semangat persatuan, semangat kemerdekaan, dan semangat untuk terus bergerak maju. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan mimpi dan menginspirasi banyak orang untuk mencintai olahraga, mendorong perubahan positif, dan mencapai tujuan yang lebih tinggi," beber Benny.

Peserta dari berbagai kalangan

Kelapa Gading Bikers dibentuk dengan jumlah awal anggota 8 orang yang berdomisili di Kelapa Gading dan gemar bersepeda.

Seiring waktu, lanjut Benny, KGB berkembang menjadi perkumpulan pesepeda dengan usia dan latar belakang beragam bergabung bukan hanya dari sekitar Jakarta, namun dari berbagai pelosok di Indonesia dan bahkan luar negeri.

Dengan anggota terdaftar lebih dari 700 pesepeda, KGB tidak membatasi anggotanya membentuk grup di dalam grup yang bisa mengakomodasi beragam personal preference dalam bersepeda. Dari penggemar balapan, touring atau sekedar bersepeda cari sarapan, di KGB akan sangat jarang tidak menemukan teman yang sehati dan sejalan.

KGB mempunyai KGB Racing yang merupakan tim andalan yang mewakili komunitas maupun negara Indonesia tercinta dalam mengikuti event nasional maupun internasional, bahkan di 2023 ini telah terdaftar sebagai UCI Continental Asia Team!

KGB juga membentuk KGB Cycling School yang dibentuk mengakomodir meningkatnya jumlah pesepeda baru/pemula dengan harapan para peserta dapat mengembangkan keterampilan dan kesadaran akan keamanan berlalu lintas.