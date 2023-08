Jadwal Lengkap Piala Dunia Basket 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Piala Dunia Basket 2023 akan digelar mulai 25 Agustus 2023 hingga 10 September 2023. Kali ini, Indonesia mendapatkan kehormatan jadi salah satu tuan rumah dari tiga negara tuan rumah berbeda di Asia: Filipina & Jepang. Ada dua grup yang bakal berlaga di Indonesia Arena, Jakarta yaitu Grup G dan Grup H.

Indonesia baru kali ini menjadi tuan rumah Piala Dunia FIBA. Baik Filipina maupun Jepang sama-sama sudah pernah jadi tuan rumah satu kali. Meski menjadi tuan rumah, sayangnya Indonesia tidak berpartisipasi dalam turnamen. Fans basket tidak bisa menyaksikan aksi Timnas Basket Putra Indonesia di ajang kali ini.

Ada 32 negara peserta Piala Dunia Basket 2023 yang berpartisipasi di putaran final Piala Dunia Basket 2023 nanti. Berikut daftar negara, pembagian grup & jadwal pertandingan yang berpartipasi di Piala Dunia Basket 2023.

Daftar negara peserta Piala Dunia Basket 2023

AFRIKA

Angola Cape Verde Mesir Pantai Gading Sudan Selatan

AMERIKA

Brasil Kanada Republik Dominika Meksiko Puerto Riko Amerika Serikat Venezuela

ASIA dan OSEANIA

Australia China Iran Jepang Yordania Lebanon Selandia Baru Filipina

EROPA

Finlandia Prancis Georgia Jerman Yunani Italia Latvia Lithuania Montenegro Serbia Slovenia Spanyol

Drawing fase grup Piala Dunia Basket 2023

Grup A: Angola, Italia, Filipina, Rep. Dominika

Grup B: Serbia, Puerto Riko, Sudan Selatan, China

Grup C: Yunani, Yordania, Selandia Baru, Amerika Serikat

Grup D: Meksiko, Mesir, Lithuania, Montenegro

Grup E: Australia, Jepang, Jerman, Finlandia

Grup F: Cape Verde, Slovenia, Venezuela, Georgia

Grup G: Brasil, Pantai Gading, Iran, Spanyol

Grup H: Kanada, Latvia, Prancis, Lebanon

Jadwal Piala Dunia Basket 2023 - Pertandingan ke 1

Jumat, 25 Agustus 2023

Finlandia vs Australia

Angola vs Italia

Meksiko vs Montenegro

Latvia vs Lebanon > (Indonesia Arena)

Rep. Dominika vs Filipina

Jerman vs Jepang

Mesir vs Lithuania

Kanada vs Prancis > (Indonesia Arena)

Sabtu, 26 Agustus 2023

Cape Verde vs Georgia

Sudan Selatan vs Puerto Riko

Yordania vs Yunani

Iran vs Brasil > (Indonesia Arena)

Slovenia vs Venezuela

Serbia vs China

Amerika Serikat vs Selandia Baru

Spanyol vs Pantai Gading > (Indonesia Arena)

Jadwal Piala Dunia Basket 2023 - Pertandingan ke 2

Minggu, 27 Agustus 2023

Italia vs Rep. Dominika

Australia vs Jerman

Montenegro vs Mesir

Lebanon vs Kanada > (Indonesia Arena)

Filipina vs Angola

Jepang vs Finlandia

Lithuania vs Meksiko

Prancis vs Latvia > (Indonesia Arena)

Senin, 28 Agustus 2023

China vs Sudan Selatan

Venezuela vs Cape Verde

Selandia Baru vs Yordania

Pantai Gading vs Iran > (Indonesia Arena)

Georgia vs Slovenia

Puerto Riko vs Serbia

Yunani vs Amerika Serikat

Brasil vs Spanyol > (Indonesia Arena)

Jadwal Piala Dunia Basket 2023 - Pertandingan ke 3

Selasa, 29 Agustus 2023

Jerman vs Finlandia

Angola vs Rep. Dominika

Mesir vs Meksiko

Lebanon vs Prancis > (Indonesia Arena)

Australia vs Jepang

Filipina vs Italia

Montenegro vs Lithuania

Kanada vs Latvia > (Indonesia Arena)

Rabu, 30 Agustus 2023

Sudan Selatan vs Serbia

Georgia vs Venezuela

Amerika Serikat vs Yordania

Pantai Gading vs Brasil > (Indonesia Arena)

Slovenia vs Cape Verde

China vs Puerto Riko

Yunani vs Selandia Baru

Iran vs Spanyol > (Indonesia Arena)