Junas Miradiarsyah Sebut Seluruh Peserta Takjub FIBA World Cup 2023 pada Fasilitas Indonesia Arena

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal LOC FIBA World Cup 2023, Junas Miradiarsyah mengatakan delapan tim atau negara sudah tiba di Indonesia.

Setibanya di Jakarta, mereka langsung menjajal semua fasilitas terutama Indonesia Arena guna menggelar FIBA World Cup pada 25 Agustus – 10 September 2023.

Junas pun memastikan kepada para peserta mengenai fasilitas FIBA World Cup 2023 dengan menanyakan secara langsung.

Para peserta dikatakan Junas sangat puas dengan Indonesia apalagi Venue Indonesia Arena yang sengaja dibuat untuk gelaran Piala Dunia Basket ini.

“Jadi semua tim sudah lengkap, saya juga sudah datangi seluruh perwakilan tim, ada manajer, ada pelatih, kemudian ada beberapa pemain. Saya juga menghampiri mereka saat latihan untuk menanyakan ada komplain tidak,” kata Junas saat ditemui di Area Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

“Jadi lapangan tidak ada komplain, semua merasa antusias, karena ini venue baru, lapangan oke, fasilitasnya juga. Lalu servis di Hotel, dengan semua bahkan dari pihak FIBAnya mereka banyak merasa cukup puas, dengan apa yang kita lakukan sebagai panitia. Lalu trasnportasi, hospitalitynya, media juga kita kunjungi so far so good,” terangnya.

Persiapan ini dipelajari dikatakan Junas mempelajari dari beberapa event salah satunya dari FIBA Asia yang diadakan pada pertengahan tahun lalu di Istora Senayan, Jakarta.

Junas pun berharap apa yang sudah dilakukan saat ini bisa terjaga hingga pertandingan FIBA World Cup usai di Jakarta pada 3 September mendatang.

Seperti diketahui, FIBA World Cup 2023 diadakan di tiga negara, yakni Jepang, Filipina dan Indonesia. Khusus Indonesia mempertandingkan dua grup, yakni grup G dan H.

Grup G dihuni oleh Iran, Spanyol, Pantai Gading, Brasil, sedangkan Grup H ada Kanada, Latvia, Lebanon dan Perancis.

“Pujian sih nanti kami pastikan secara fungsi proper lalu aksesnya mudah. Orang tak kebingungan di lokasi, dan kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik karena kami sudah punya bench mark saat FIBA Asia kemarin,” ujar Junas.

Pertandingan Pembukaan Dihadiri 11 Ribu Penonton

Pembukaan FIBA World Cup 2023 akan bergulir pada Jumat (25/8/2023) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta.