Beri Sindiran, Yolla Yuliana Sebut Persiapan Bahkan Voli Lebih Bagus Ketimbang TC Timnas

TRIBUNNEWS.COM - Middle blocker Timnas voli putri Indonesia, Yolla Yuliana menyisipkan sedikit sindiran saat menjadi komentator event Bahkan Voli.

Diketahui, Vindes Media baru saja menggelar pertandingan Bahkan Voli yang mempertemukan dua geng motor.

Yakni The Prediksi vs The Actors yang digelar di Mahaka Squar, Kelapa Gading, Sabtu (26/8/2023) malam.

Disiarkan langsung di YouTube Vindes, Yolla Yulliana ditemani Indro Warkop ditunjuk sebagai komentator pertandingan.

Sebelum pertandingan dimulai, Yolla sudah memberikan sindiran untuk persiapan pertandingan Timnas Indonesia yang masih kurang.

Pemain berpostur 180 cm tersebut bahkan menyebut persiapan pelatihan The Actors dan The Prediksi lebih baik ketimbang persiapan TC Timnas voli Indonesia.

Hal tersebut diungkap Yolla saat Coki Pardede dan Tretan Muslim mulai membacakan statistik kedua tim.

Yolla menyebut persiapan The Actors selama satu bulan lebih baik ketimbang TC Timnas yang biasanya hanya berjalan dua minggu.

"Satu bulan (persiapan) itu bagus, kita Timnas latihannya cuma dua minggu," terang Yolla Yuliana.

Sindiran tersebut bak mengingatkan banyak pihak yang mengkritisi soal mepetnya pemusatan latihan untuk pertandingan Timnas Voli.

Mantan kapten Timnas Voli Putri Indonesia, Wilda Nurfadhilah pun sempat mengungkapkan hal serupa.

Dalam Podcast Si Jago Voli yang tayang di YouTube Moji.Social, Jumat (9/6/2023), Wilda menyebut bahwa salah satu faktornya adalah kurangnya program persiapan latihan.

Ia menilai jika selama ini program latihan yang dijalani Timnas Voli Putri Indonesia belum maksimal.

Apalagi, waktu persiapannya juga sering mepet dengan turnamen yang akan dijalani.