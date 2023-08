Daftar Penghargaan Individu Voli AVC Championship 2023: Nihil Wakil Timnas Indonesia, Ishikawa MVP

TRIBUNNEWS.COM - Pagelaran Kejuaraan Voli Asia 2023 bertajuk AVC Championship 2023 rampung berlangsung, Sabtu (26/8/2023) malam WIB setelah Jepang mengamankan gelar juara. Berikut daftar lengkap penghargaan individu AVC Championship 2023.

Tim voli putra Jepang sukses menyegel gelar juara AVC Championship 2023 setelah mengandaskan perlawanan Iran di partai final.

Yuki Ishikawa dan kolega membungkam perlawanan tuan rumah AVC Championship 2023 tiga set langsung (20-25, 18-25, 18-25).

Baca juga: AVC Championship 2023: Digulung Timnas Voli Putra Indonesia, Pelatih Thailand Ngeluh Kurang Tidur

Kemenangan ini sekaligus menuntaskan utang dendam kepada Iran saat menundukkan Jepang pada partai final AVC Championship 2021 yang berlangsung di Chiba.

Kala itu, perjuangan Jepang selaku tuan rumah harus berakhir antiklimaks usai dikalahkan Iran di partai final dengan skor akhir 0-3 (25-27, 22-25, 29-31).

Di sisi lain, Jepang dan Iran dipastikan lolos ke FIVB Volleyball World Championship 2025.

Satu tiket sisa tampil di Piala Dunia Bola Voli 2025 Putra diamankan oleh Qatar.

Tim voli putra Qatar mengakhiri AVC Championship 2023 setelah menggilas China dengan skor 3-0 (23-25, 19-25 dan 18-25).

Lantas siapa saja pevoli yang mendapatkan penghargaan individu di AVC Championship 2023?

Dirangkum dari laman resmi Federasi Bola Voli Iran, gelar pemain terbaik pada turnamen ini atau MVP (Most Valuable Player) AVC Championship 2023 diberikan kepada outside hitter Jepang, Yuki Ishikawa.

Yuki Ishikawa tampil sensasional sepanjang turnamen. Dia beberapa kali mengukir servis ace untuk membantu skuad asuhan Phillipe Blain mengamankan gelar juara.

Berpindah ke posisi setter. Tosser terbaik AVC Championship 2023 disematkan kepada Taher Vadi yang sukses membantu Iran melangkah ke partai final.

Kendati tidak menjadi juara namun kontribusinya sebagai 'playmaker' tim voli putra Iran tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Ran Takahashi dari Jepang mengamankan gelar Outside Hitter (OH) terbaik. Penghargaan Best OH juga diberikan kepada spiker andalan Qatar Raimi Wadidie.