Jadwal Basket FIBA World Cup 2023 Hari Ini: Iran vs Spanyol, Laga Hiburan sang Juara Bertahan

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal basket FIBA World Cup 2023 hari ini yang akan menampilkan laga Iran vs Spanyol, Rabu (30/8/2023).

Pertandingan kali ini bak laga hiburan bagi sang juara bertahan mengingat tim matador telah memastikan diri lolos ke babak kedua FIBA World Cup 2023.

Sedangkan dari kubu Iran akan menatap laga melawan Spanyol dengan cukup getir mengingat performanya yang kurang impresive.

Bagaimana tidak, Iran selama mengarungi FIBA World Cup 2023 belum pernah mengantongi satu kemenangan sekali pun dan jadi penghuni dasar klasemen Grup G.

Pebasket Timnas Spanyol, Juan Nunez (kiri) berusaha melewati hadangan pebasket Pantai Gading, Maxence Dadiet dalam laga babak fase grup FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/8/2023). Timnas Spanyol berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 94-64. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Jadwal FIBA World Cup 2023

Rabu, 30 Agustus 2023

Indonesia

- Pukul 16.45 WIB: Pantai Gading vs Brasil

- Pukul 20.30 WIB: Iran vs Spanyol

Jepang

- Pukul 15.00 WIB: Georgia vs Venezuela

- Pukul 18.30 WIB: Slovenia vs Cape Verde

Filipina

- Pukul 15.00 WIB: South Sudan vs Serbia

- Pukul 15.40 WIB: Amerika Serikat vs Jordania

- Pukul 19.00 WIB: China vs Puerto Rico

- Pukul 19.40 WIB: Greece vs New Zealand

Tim yang Lolos ke Babak Kedua FIBA World Cup 2023

Sebanyak 10 tim telah memastikan tiket ke babak kedua FIBA World Cup 2023.