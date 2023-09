Jadwal FIBA World Cup 2023 Hari Ini: Spanyol vs Latvia, Kanada Jumpa Brasil di Babak Kedua

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal FIBA World Cup 2023 babak kedua dimulai hari ini dan akan ada laga seru antara Spanyol vs Latvia, Jumat (1/9/2023).

Menariknya duel Spanyol vs Latvia akan berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta pukul 16.45 WIB.

Pertandingan tak kalah seru di Indonesia Arena yakni akan ada pertempuran antara Kanada dengan Brasil.

Pebasket Timnas Spanyol, Juacho Hernangomez (dua kanan), melakukan slam dunk saat melawan Timnas basket Iran pada pertandingan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (30/8/2023). Timnas Spanyol mengalahkan Iran dengan skor 85 - 65. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Jadwal FIBA World Cup 2023

Jumat, 1 September 2023

Indonesia

- Pukul 16.45 WIB: Spanyol vs Latvia

- Pukul 20.30 WIB: Kanada vs Brasil

Filipina

- Pukul 15.00 WIB: Serbia vs Italia

- Pukyl 15.40 WIB: Amerika Serikat vs Montenegro

- Pukul 19.00 WIB: Republik Dominika vs Puerto Rico

- Pukul 19.40 WIB: Lithuania vs Greece

Jepang

- Pukul 15.30 WIB: Jerman vs Georgia

- Pukul 19.10 WIB: Slovenia vs Australia

Sang Kuda Hitam Tantang Juara Bertahan

Latvia selama mengarungi FIBA World Cup 2023 memang jadi salah satu kuda hitam yang tampil mengejutkan.

Tim yang diperkuat oleh Rolands Smits ini berhasil melampaui fase grup dengan mengalahkan Prancis.