Jadwal Perempat Final Indonesia International Challenge 2023: Alwi Farhan & Tommy Sugiarto Main

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal perempat final Indonesia International Challenge 2023 hari ini akan ada aksi dari andalan tunggal putra Alwi Farhan dan Tommy Sugiarto, Jumat (1/9/2023).

Sebanyak 25 wakil Indonesia akan bertanding di GOR PBSI Sumut, Medan mulai pukul 13.30 WIB demi memperebutkan tiket semifinal.

Menariknya, beragam perang saudara tersaji di babak perempat final kali ini yang membuka peluang adanya all Indonesian semifinal di beberapa sektor.

Selebrasi dari tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan ketika berhadapan dengan wakil China, Hu Zhe An, dan menang dengan skor 21-19, 21-11 dalam laga antara Indonesia vs China di Badminton Asia Junior Championships 2023 yang berlangsung di GOR Among Raga, Jogja, Indonesia. (PBSI)

Melihat dari bracket BWF, ada dua sektor yakni tunggal putri dan ganda putri yang berpeluang besar untuk menciptakan All Indonesian Semifinal.

Tentunya hal itu bakal tercipta jika wakil Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan di babak perempat final kali ini.

Sebagai tuan rumah dengan pemain-pemain andalan, diharapkan wakil Merah-Putih bisa menciptakan All Indonesian Semifinal dengan tujuan setidaknya telah mengamankan satu gelar juara dari ajang Indonesia International Challenge 2023 kali ini.

Jadwal Perempat Final Indonesia International Challenge 2023

Court 1

- (WS): Aisyah Sativa Fatetani (Indonesia) vs Lalinrat Chaiwan (Thailand)

- (XD): Verrell Yustin Mulia/Priskila Venus Elsada (Indonesia) vs Roy King Yap/Valeree Slow (Malaysia)

- (MS): Rithvik Sanjeevi Satish Kumar (India) vs Alwi Farhan (Indonesia)

- (WD): Supamart Mingchua/Pattaraporn Rungruengpramong (Thailand) vs Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum (Indonesia)

- (WS): Lo Sin Yan Happy (Hong Kong) vs Tasya Farahnailah (Indonesia)

- (MD): Muh Patra Erwiansyah/Patra Harapan Rindorindo (Indonesia) vs Boon Xin Yuan/Wong Tien Ci (Malaysia)

Court 2

- (MS): Tommy Sugiarto (Indonesia) vs Tegar Sulistio (Indonesia)

- (XD): Rafli Ramanda/Indah Cahya Sari Jamil (Indonesia) vs Marwan Faza/Jessica Maya Rismawardani (Indonesia)

- (WS): Ruzana Ruzana (Indonesia) vs Ester Nurumi Tri Wardoyo (Indonesia)

- (MD): Raymond Indra/Daniel Edgar Marvino (Indonesia) vs Berry Angriawan/Rian Agung Saputro (Indonesia)

- (MD): Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia) vs Rainard Dhanriano/Muhammad Alfian Firsada Ternawan (Indonesia)

Court 3

- (WS): Kyla Legiana Agatha (Indonesia) vs Gabriela Meilani Moningka (Indonesia)

- (WD): Velisha Christina/Bernadine Anindya Wardana (Indonesia) vs Meisa Rizka Fitria/Maulida Aprilia Putri (Indonesia)

- (WD): Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larissa (Indonesia) vs Ornnicha Jongsathapornparn/Napha Samart (Thailand)

Court 4