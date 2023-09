Grage City Mall Gelar Kompetisi Push Bike dengan Jumlah Peserta Terbanyak di Indonesia

Grage City Mall Selenggarakan Kompetisi Push Bike Dengan Jumlah Terbanyak di Indonesia

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Push bike merupakan salah satu olahraga yang baik untuk mendukung tumbuh kembang anak terutama untuk perkembangan motorik dan juga dalam melatih keseimbangan.

Tidak heran banyak bermunculan komunitas push bike di beberapa kota Indonesia termasuk di Cirebon, Grage City Mall sebagai pusat entertainment terbesar di Kota Cirebon memfasilitasi hal tersebut dengan menyelenggarakan Grage Open Race Push Bike Cirebon 3.0 bersama dengan komunitas push bike Cirebon pada hari Sabtu dan Minggu (16-17 September 2023).

“Grage City Mall yang merupakan bagian dari Grage Group mendukung kegiatan positif ini, melihat tingginya antusiasme peserta dari kompetisi yang mencapai 491 peserta menjadikan kompetisi yang diselenggarakan kali ini menjadi salah satu yang terbesar. Grage City Mall sebagai salah satu unit bisnis dari Grage Group selalu berusaha untuk memberikan rangkaian acara terbaik bagi setiap keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama di akhir pekan.” ujar Bamunas Setiawan, Presiden Direktur Grage Group.

Ia menambahkan, acara ini juga merupakan salah satu dari rangkaian acara yang disiapkan oleh Grage Group dalam program berbasis kompetisi olahraga dan otomotif sebagai salah satu identitas warisan Grage Group.

Dari total 491 peserta yang mendaftar, terdapat peserta yang datang dari luar negeri dan juga luar Pulau Jawa yang ikut berkompetisi di akhir pekan ini.

Kompetisi ini sendiri terbagi menjadi 13 kelas dengan juara utama dan juara novice urutan ke-1 sampai ke-12.

Untuk perlombaan kali ini akan dibagi menjadi 13 kelas antara lain: Mix 2021, Boy 2020 A, Boy 2020 B, Girls 2020, Boy 2019, Girls 2019, Boy 2018, Girls 2018, Boy 2017, Girls 2017, Boy 2016-2015, Girls 2016-2015, FFA Legend Max 2012.

Di lomba kali ini juga akan disediakan piala menarik untuk komunitas setinggi 1,1 meter yang akan diberikan untuk best community dan juga best overall performance.

Untuk menambah keseruan lomba panitia juga memberikan hadiah bagi rookie dan juga finisher yang bertujuan untuk mengapresiasi anak-anak yang ikut dalam lomba.

Dengan biaya pendaftaran Rp 200.000 peserta akan mendapatkan goodie bag berisi kaos acara, snack, minuman dan juga vitamin.

Pada hari Sabtu akan diadakan lomba tag team dan pembagian doorprize serta hadiah menarik lainnya. Bank BJB sebagai mitra Grage Group turut mendukung aktivitas yang bersifat edukasi untuk pembinaan anak-anak melalui event push bike di Grage City Mall sehingga diharapkan mampu mencetak prestasi dan berjenjang kedepannya. Selain itu, lomba ini juga didukung oleh Grab Indonesia, Toko Mas Pantes, Le Minerale dan Sari Roti.

Grage Group yang sudah berdiri selama 30 tahun dibangun dengan kebanggaan terhadap warisan lokal, Grage Group memastikan komponen budaya Indonesia dimasukkan ke dalam konsep desain rangkaian properti residensial dan komersial perusahaan yang dimilikinya termasuk di Grage City Mall.

Saat ini unit bisnis Grage Group saat ini sudah tersebar di beberapa kota antara lain: Grage Hotel Yogyakarta, Grage Hotel Sangkan Hurip, Grage Hotel Cirebon, Grage Hotel Bengkulu, Izzara Apartment Jakarta, Grage Mall Cirebon, Grage City Mall Cirebon, Segitiga Social Hub Jakarta. Ada juga perusahaan pendukung PT Jasa Rapih Resik, PT Siliwangi Garda Perkasa, PT Kreasi Akar Sembilan, PT Kuliner Aneka Rasa, PT Aiti Media Kreasi, PT Nusa Permata Abadi, PT Grage Tata Perkasa, PT Primantara Auto Sejahtera.

Sumber daya manusia dari Grage Group sudah berpengalaman dalam menggabungkan elemen desain tradisional dan kontemporer yang memberikan makna baru bagi kehidupan modern.

“Grage Group juga menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyiapkan beberapa program dalam upaya memperluas lapangan kerja serta meningkatkan sektor ekonomi seperti ikut dalam Lomba Kotak Peti Sabun di Bandung pada bulan lalu, saat ini Grage Team Lomba Kotak Peti Sabun juga sedang dipamerkan di area Grage City Mall. Grage Team juga akan menghadirkan berbagai kegiatan seperti Grage Time Rally Team, Grage Slalom Team dan menyiapkan ajang kompetisi Big Bike Rodeo sampai dengan akhir tahun ini," pungkasnya.