Starting XI Terbaik Persib Sudah Diracik Robert Alberts Meski Maung Belum Punya Jadwal Tanding

TRIBUNNEWS.COM -- Starting XI terbaik Persib Bandung sudah diracik dan siap digunakan pelatih Robert Alberts meski timnya belum mendapat jadwal bertanding di Liga 1 2021/22.

Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, memberi kabar terkini mengenai persiapan anak asuhnya menjelang Liga 1 2021/22.

Skuat Persib Bandung baru menggelar latihan bersama pada Kamis (26/8/2021) kemarin.

Marc Klok dan kawan-kawan juga masih akan "menganggur" mengingat Persib Bandung menjadi salah satu tim yang tak ditunjuk bertanding di pekan pembuka Liga 1 2021/22.

Liga 1 2021/22 akan dibuka dengan tiga laga yang mempertemukan enam klub terpilih pada Jumat-Sabtu ini.

Tiga laga tersebut yaitu Bali United vs Persik Kediri, Persipura Jayapura vs Persita Tangerang, dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh.

Robert Alberts kini akan menyiapkan anak asuhnya dengan fleksibel.

Ekspresi senyum pelatih Persib Bandung, Robert Alberts (Instagram @Persib)

Pelatih asal Belanda itu mengaku mendapat bisikan baru akan bertanding pada pekan depan.

"Dari kabar yang kami dapat, kami baru akan tampil pada awal September," ujar Robert dikutip dari Tribun Jabar (26/8/2021).

"Jadi kami harus fleksibel," tambahnya.