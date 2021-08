Dirut PT LIB Optimistis Tiga Laga Awal Liga 1 2021 Bakal Lolos Evaluasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita meyakini tiga laga awal Liga 1 2021/2022 berjalan dengan penerapan protokol kesehatan ketat seperti apa yang diinginkan pemerintah.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan kesempatan kepada PSSI dan PT LIB menyelenggarakan tiga laga pada 27,28 dan 29 Agustus dengan penerapan prokes ketat.

Apabila, ketiga laga tersebut berjalan lancar dan aman – tanpa adanya kasus Covid-19 di dalamnya, pemerintah dipastikan giliran mengeluarkan izin pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Bahkan, dikatakan Hadian Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang hadir bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada laga pembuka Liga 1 memperlihatkan gesture yang baik.

“Tadi ada Pak Menkes yang hadir, beliau ngobrol bertiga sama Pak Ketum (PSSI) dan Pak Erick Thohir, Insya Allah dari muka dan gesturenya baik. Semoga sudah aman. Intinya beliau datang memang untuk mengecek protokol kesehatan,” kata Hadian di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Hadian juga menjelaskan, pada jadwal pertandingan selanjutnya apabila mendapatkan persetujuan, pihaknya telah menyesuaikan dengan kondisi Covid-19.

Meski dalam satu hari ada beberapa pertandingan tapi waktu dan lokasinya berbeda sehingga bisa mengoptimalkan protokol kesehatan.

“Harusnya sih kalau ini lulus evaluasi apalagi kan pakem sama saja. Kami mengadakan juga tidak sekaligus banyak pertandingan. Kan satu pertandingan siang di sini, malam di sini dan besoknya juga sama begitu. Jadi 3 kali bulan main bareng tapi satu pertandingan di setiap tempat,” jelasnya.

Usai laga pembukaan Bali United vs Persik Kediri sukses terselenggara di SUGBK, kini tersisa dua laga lagi yakni Persita Tangerang vs Persipura Jayapura dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh.