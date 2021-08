Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Live Indosiar, Mola TV, SCTV, Bein Sports hingga Liga Inggris 

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal siaran langsung berbagai pertandingan sepak bola menarik pada malam ini, Minggu (29/8/2021) sampai Senin (30/8/2021) dinihari nanti.

Keseruan pertandingan tersebut dapat anda saksikan secara langsung Live Indosiar, Mola TV, SCTV, RCTI, hingga Bein Sports 1 maupun 2.

Laga lanjutan pekan pertama BRI Liga 1 2021 akan menjadi pertandingan pembuka malam ini yang menyajikan duel Bhayangkara FC kontra Persiraja Banda Aceh.

Keseruan laga antara Bhayangkara FC vs Persiraja yang digelar di Indomilk Arena dapat anda saksikan Live Indosiar pukul 19.00 WIB.

Jadwal Bola Malam ini (kolase tribunnews)

Dilanjutkan, laga sengit Liga Inggris antara Burnley vs Leeds United, Tottenham Hotspur vs Watford, dan Wolves vs Manchester United.

Di kancah Italia, ada pertandingan tak kalah seru antara Genoa vs Napoli dan AC Milan vs Cagliari.

Liga Spanyol juga menggelar laga menarik yang mempertemukan Barcelona kontra Getafe.

Skuat Mewah Bhayangkara FC Tak Ingin Jadi Korban Kejutan

Dua tim promosi yang telah bertanding yakni Persik Kediri dan Persita Tangerang ternyata mampu memberikan performa kejutan.