Ketum PSSI Arahkan PT LIB Laporkan ke Kemenkes Usai Saksikan Tiga Laga Pembuka

Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan (tengah) bersama dengan Dirut PT LIB, Akhmad Hadian Lukita dan Bupati Tangerang A Zaki Iskandar saat melakukan konferensi pers seusai laga Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh di Stadion Indomilk, Tangerang, Minggu (29/8/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan mengaku senang melihat tiga pertandingan awal Liga 1 2021/2022 yang berjalan dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Seperti diketahui, tiga pertandingan awal yakni Bali United vs Persik Kediri (27 Agustus), Persita Tangerang vs Persipura Jayapura (28 Agustus) dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh (29 Agustus) masih dipantau oleh pemerintah terkait penerapan protokol kesehatannya.

“Hari ini saya bertiga melihat penerapan prokes pertandingan kompetisi liga 2021/2022,” kata Iriawan dalam kata sambutannya usai menyaksikan laga Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh di Stadion Indomilk Arena, Minggu (29/8/2021).

“Dan dalam perkembangannya pertama di GBK, kedua di Pakansari dan ketiga di stadion Indomilk Tangerang, alhamdulillah bahkan saya senang melihat satgas prokes tadi menegur salah satu penonton yang berdekatan,” lanjut Iriawan.

“Tentunya semua harapan yang disampaikan ke publik pada saat bergulirnya liga, sehingga alhamdulillah pada saat sekarang berjalan lancar. Terima kasih kepada pak Bupati sudah mempercayai kami menggelar pertandingan malam ini yang terakhir untuk uji coba,” jelasnya.

Setelah ini, Iriawan meminta kepada PT LIB untuk membuat laporan bagaimana penerapan prokes di tiga laga awal ini kepada Kementerian Kesehatan.

Setelah itu pihak Kemenkes atau instansi lainnya bisa melapor kepada Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai ketua PPKM Jawa – Bali.

“Setelah ini LIB akan diskusi dengan kementerian kesehatan dan institusi terkait untuk bisa melaporkan kepada menteri Kemaritiman dan Investasi,” ujar pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar sesuai dengan prokes dan tentunya pada tiga laga ini berjalan dengan aman, lancar, sukses, terkendali dan sesuai dengan prokes ketat,” pungkasnya.

Sementara itu, pada laga terakhir ini, Bhayangkara FC sukses meraih poin penuh usai mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1.