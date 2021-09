Jadwal Liga Inggris Pekan 4 - Kebangkitan Arsenal & Debut Cristiano Ronaldo dengan Man United?

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Inggris pekan 4 akan berlangsung dua pekan lagi, tepatnya pada 11-14 September 2021.

Hal itu dikarenakan jadwal jeda internasional kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung hingga 10 September 2021.

Laga pekan keempat juga tak kalah seru dibandingkan pekan sebelumnya yang menyajikan laga big match Liverpool kontra Chelsea.

Derbi London Crystal Palace melawan Tottenham, Manchester United vs Newcastle, Leicester vs Manchester City, hingga Leeds vs Liverpool.

Cristiano Ronaldo Pertama kali memakai kaus Manchester United (Manchester United)

Tottenham adalah satu-satunya tim yang berhasil menyapu bersih 3 laga perdana Liga Inggris musim ini dengan kemenangan.

Tim asuhan Nuno Espirito Santo secara konsisten menang dengan skor 1-0 atas lawannya.

Berbanding terbalik dengan Tottenham, sang rival Arsenal justru terjerumus di dasar klasemen Liga Inggris dengan 3 kali kekalahan dan tim yang paling banyak kebobolan, 9 gol.

Ini adalah kali pertama dalam sejarah Liga Inggris fenomena duo nasib tim London Utara yang beda nasib seperti saat ini.

Bagi Arsenal, tim asuhan Mikel Arteta akan menghadapi Norwich City di Emirates Stadium.

Ujian bagi Arteta? Jika kalah bisa menjadi boomenang pada mantan asisten pelatih Pep Guardiola itu. Ia bisa menjadi pelatih pertama Liga Inggris yang menerima surat pemecatan.