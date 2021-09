Liga Italia: Kiprah AS Roma Terancam Para Pemberontak, Reaksi Jose Mourinho Dinanti

Alberto PIZZOLI / AFP

Pelatih Roma Portugal Jose Mourinho bereaksi selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AS Salernitana vs AS Roma pada 29 Agustus 2021 di stadion Arechi di Salerno. Beberapa pemain senior AS Roma menolak untuk hengkang dari klub. Pelatih Jose Mourinho kini harus menghadapi beberapa pemain tersebut.