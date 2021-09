Klub-klub Meiji Yasuda J1 League 2021 Banyak yang Gunakan Stadion Eks Piala Dunia 2002 Sebagai Home

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Klub-klub Meiji Yasuda J1 League 2021 ada yang menggunakan stadion-stadion yang pernah digunakan untuk gelaran Piala Dunia 2002 untuk pertandingan Liga Jepang mereka musim ini.

Seperti diketahui, Piala Dunia 2002 dulu dihelat di Korea Selatan dan Jepang, dengan Jepang menyiapkan 10 venue stadion untuk menggelar pertandingan.

Dari 10 venue, hanya tiga yang tak dipakai oleh tim-tim J1 League.

Pertama ada Shizuoka Stadium ECOPA (Shizuoka). Meski sempat menggelar laga-laga Jubilo Iwata dan Shimizu S-Pulse, kini stadion ini jarang digunakan untuk laga J.League.

Selain itu, ada Niigata Stadium (Niigata) dan Miyagi Stadium (Miyagi) yang juga tak digunakan oleh tim-tim kasta teratas.

Tujuh stadion sisanya kini digunakan tim-tim Meiji Yasuda J1 League untuk menggelar laga-laga mereka. Stadion mana saja? Simak dalam penjelasan berikut ini:

1. International Stadium Yokohama (Yokohama) - Yokohama F. Marinos

Stadion ini kini dikenal dengan nama Nissan Stadium karena sponsor.

Berkapasitas lebih dari 72.000 penonton, stadion ini sempat jadi stadion dengan kapasitas terbesar selama 21 tahun sebelum kemudian dikalahkan Stadion Nasional pada 2019 lalu.

Stadion ini adalah venue final Piala Dunia 2002 saat Brasil menang 2-0 atas Jerman dan jadi juara dunia, serta menggelar tiga laga lain dari babak grup (Jepang vs Rusia, Arab Saudi vs Republik Irlandia, Ekuador vs Kroasia).