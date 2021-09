Berita AC Milan, Zlatan-Diaz Predator Gol Baru, Ibra Tatap Laga Lawan Liverpool

TRIBUNNEWS.COM - AC Milan kemungkinan akan kehilangan pemain anyar mereka, Olivier Giroud pada satu-dua laga ke depan gegara sang striker positif Covid-19.

Namun, Stefano Pioli sepertinya tak akan pusing-pusing amat mengingat penyerang lain Rossoneri, Zlatan Ibrahimovic disebutkan sudah pulih dari cedera dan siap merumput.

Gelandang Spanyol AC Milan Brahim Diaz (kiri) merayakan dengan pelatih AC Milan Italia Stefano Pioli setelah membuka skor pada pertandingan sepak bola Serie A Italia Juventus vs AC Milan pada 09 Mei 2021 di stadion Juventus di Turin. (ISABELLA BONOTTO / AFP)

Lebih menggembirakan lagi, Stefano Pioli sepertinya akan punya predator gol di gawang lawan lewat duet Zlatan Ibrahimovic dan Brahim Diaz.

Keduanya siap untuk memimpin serangan AC Milan di musim yang penting ini bagi Rossoneri.

La Gazzetta dello Sport (via MilanNews) menulis, ikatan telah tercipta antara keduanya baik di dalam maupun di luar lapangan.

Hal itu ditunjukkan oleh Kapten Timnas Swedia itu di media sosial. Zlatan diketahui mengunggah foto dirinya bersama Brahim Diaz dengan judul: “Mini me and me. ”

Ibrahimovic telah berlatih dengan anggota skuad lainnya selama seminggu dan dia dilaporkan siap lagi.

Saat momen itu tiba, Ibra dipastikan akan didampingi Brahim Diaz untuk menggedor jala lawan.

MilanNews menganslisis, serangan-serangan AC Milan akan banyak mengandalkan variasi pergerakan keduanya.

Pada laga terdekat AC Milan di ajang Liga Italia, melawan Lazio, kecil kemungkinan keduanya akan menjadi starter karena Ibra tidak akan mengambil risiko.