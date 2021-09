Kabar Persebaya, Lini Pertahanan Jadi Sorotan, Bajul Ijo Mesti Hindari Situasi One on One

TRIBUNNEWS.COM - Lini pertahanan menjadi perhatian pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso dalam evaluasinya seusai kekalahan di laga perdana Liga 1 2021.

Diketahui, Persebaya Surabaya kalah telak 1-3 dari Borneo FC pada Sabtu (4/9/2021) lalu.

Kekalahan telak itu membuat tim berjuluk Bajol Ijo harus bertengger di posisi paling buncit di klasemen sementara.

Terkait kekalahan tersebut, Aji Santoso menyadari bahwa harus ada evaluasi untuk membenahi titik lemah Persebaya Surabaya.

Baca juga: Kabar Persebaya, Temuan Aji Santoso Atas Kekalahan dari Borneo FC, Ini Taktik Bajul Ijo Vs Persikabo

Salah satu pekerjaan terbesar jelang laga pekan kedua bagi Aji Santoso adalah untuk mengevaluasi lini pertahanan.

"Kita akan evaluasi pertahanan. Karena harusnya gol-gol lawan tidak perlu terjadi kalau tidak ada situasi one on one," kata Aji Santoso seperti dikutip dari website resmi Persebaya.

Kelemahan di lini belakang tersebut membuat situasi one-on-one yang jelas merepotkan kiper muda Ernando Ari.

Baca juga: Ngeri, Laga Ujicoba Persiraja Vs AHHA PS Pati Diwarnai Baku Pukul dan Tendangan ke Wajah

Puji Penampilan Ernando Ari

Striker asing Persebaya, Jose Wilkson berduel dengan kiper HWFC di Lapangan Polda Jatim, Selasa (22/6/2021) (tribunjatim)

Baca juga: Berita Chelsea, Thomas Tuchel Ungkap Kelemahan Mencolok Jorginho, Sang Pemain Mau ke Liga Italia?

Kiper Muda Ernando Ari mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter pada laga perdana Persebaya Surabaya di Liga 1 2021

Kesempatan ini datang usai seniornya yaitu Satria Tama dipastikan tak bisa tampil akibat cedera.