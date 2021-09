Lorenzo Pellegrini, Pangeran AS Roma, Ambisi 10 Scudetto, Permintaan Mou, Tolak Juventus & Arsenal

Paul ELLIS / AFP

Gelandang Italia Roma, Lorenzo Pellegrini, mencetak gol pertama mereka dari titik penalti selama pertandingan semifinal Liga Eropa UEFA, pertandingan sepak bola leg pertama antara Manchester United dan Roma di stadion Old Trafford di Manchester, Inggris barat laut, pada 29 April 2021/Lorenzo Pellegrini, pangeran baru AS Roma, antara penyakit jantung, permintaan Jose Mourinho dan tolak Juventus , AS Roma Paul ELLIS / AFP